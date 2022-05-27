Engin Özkoç: "Erdoğan, 15 Temmuz'da Milleti Sokağa Döküp, Kendisi Saklanırken; TBMM Kapılarını İlk Açan CHP Vekilleridir" - Son Dakika
Üye Girişi

Engin Özkoç: "Erdoğan, 15 Temmuz'da Milleti Sokağa Döküp, Kendisi Saklanırken; TBMM Kapılarını İlk Açan CHP Vekilleridir"

27.05.2022 18:55
Engin Özkoç: "Erdoğan, 15 Temmuz'da Milleti Sokağa Döküp, Kendisi Saklanırken; TBMM Kapılarını İlk Açan CHP Vekilleridir"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz’da milleti sokağa döküp, kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM’ye gitmek için yola çıkmıştı. TBMM kapılarını ilk açan CHP vekilleridir” açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, " Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'da milleti sokağa döküp, kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM'ye gitmek için yola çıkmıştı. TBMM kapılarını ilk açan CHP vekilleridir" açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Özkoç, şu açıklamaları yaptı:

"Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'da milleti sokağa döküp, kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM'ye gitmek için yola çıkmıştı. TBMM kapılarını ilk açan CHP vekilleridir."

YORUMLAR
500
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'yurt dışına kaçacaklar' iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'yurt dışına kaçacaklar' iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın Utku Çakırözer: Dezenformasyonla Mücadele Bahanesiyle Getirilen Kanun Teklifi, Basın ve İfade Özgürlüğünü Kısıtlayacak Bir Çalışmadır Utku Çakırözer: Dezenformasyonla Mücadele Bahanesiyle Getirilen Kanun Teklifi, Basın ve İfade Özgürlüğünü Kısıtlayacak Bir Çalışmadır
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, 15 Temmuz, TBMM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engin Özkoç: 'Erdoğan, 15 Temmuz'da Milleti Sokağa Döküp, Kendisi Saklanırken; TBMM Kapılarını İlk Açan CHP Vekilleridir' - Son Dakika


Son Dakika
18:53 Türkiye Çevre Ajansı ve Emine Erdoğan hakkındaki iddialara Bakan Kurum cevap verdi!
18:51 Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir
18:27 Samsun'da et döner izdihamı! Açılışa özel 1 TL'ye satılınca metrelerce kuyruk oluştu
17:52 Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor
17:37 Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini, topu çalılığa kaçan bir çocuk buldu!
17:22 Eski sevgili cinayetinde öldürülen öğrencinin ağabeyi açıklama yaptı: Hiç alakası olmayan bir şekilde bir cani yüzünden kardeşim gitti
17:13 Kuzey Kore'de Kovid-19 aşıları "Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri" diye tanıtıldı
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 19:01:23. #1.11#
SON DAKİKA: Engin Özkoç: "Erdoğan, 15 Temmuz'da Milleti Sokağa Döküp, Kendisi Saklanırken; TBMM Kapılarını İlk Açan CHP Vekilleridir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement