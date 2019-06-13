Son Dakika Haberleri: Engin Özkoç: "Kapılı kapılar ardında milletimizden gizli konuşulmuş hiçbir şey yoktur"
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Engin Özkoç: "Kapılı kapılar ardında milletimizden gizli konuşulmuş hiçbir şey yoktur"

7 saat önce

- CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un konuşması TBMM - CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın CHP Meclis Grubu'na ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

- CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un konuşması TBMM - CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın CHP Meclis Grubu'na ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
Engin Özkoç: Kapılı kapılar ardında milletimizden gizli konuşulmuş hiçbir şey yoktur
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 05:57 Kaynak: AA
Hulusi Akar, Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, Güncel
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