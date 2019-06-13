Engin Özkoç: "Kapılı kapılar ardında milletimizden gizli konuşulmuş hiçbir şey yoktur"
7 saat önce
- CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un konuşması TBMM - CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın CHP Meclis Grubu'na ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 05:57 Kaynak: AA
- CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç
'un konuşması TBMM - CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
'ın CHP Meclis Grubu'na ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
Bedelli askerlikten devletin kasasına yıllık 5 milyar TL gelir bekleniyor
Cumhurbaşkanlığından ABD'ye mektup tepkisi: Sızdırılması ciddiyetsizliktir
Bakan Akar, muhalefet partilerini ziyareti sonrası açıklama yaptı: Mükemmel bir yasa için çalışıyoruz
Otomobiliyle dolaşmaya çıkan genç adam, silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada