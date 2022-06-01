Engin Özkoç, Kırgızistan Heyeti ile TBMM'de Görüştü: "Kırgızistan'la Olan İlişkilerimizin Güçlendirilmesi Bizim İçin Değerlidir" - Son Dakika
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Engin Özkoç, Kırgızistan Heyeti ile TBMM'de Görüştü: "Kırgızistan'la Olan İlişkilerimizin Güçlendirilmesi Bizim İçin Değerlidir"

01.06.2022 17:56

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cengiz Aydarbekov Başkanlığı’ndaki Kırgızistan Dışişleri Komisyonu üyelerini TBMM’de kabul etti. Özkoç, “CHP olarak Orta Asya Cumhuriyetleri’yle bağımsızlıklarından bu yana iyi ilişkiler geliştirilmesine çok büyük önem verdiğimi ifade etmek istiyorum. Bu çerçevede, Kırgızistan’la olan ilişkilerimizi güçlendirilmesi bizim için çok değerlidir” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cengiz Aydarbekov Başkanlığı'ndaki Kırgızistan Dışişleri Komisyonu üyelerini TBMM'de kabul etti. Özkoç, "CHP olarak Orta Asya Cumhuriyetleri'yle bağımsızlıklarından bu yana iyi ilişkiler geliştirilmesine çok büyük önem verdiğimi ifade etmek istiyorum. Bu çerçevede, Kırgızistan'la olan ilişkilerimizi güçlendirilmesi bizim için çok değerlidir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cengiz Aydarbekov Başkanlığı'ndaki Kırgızistan Dışişleri Komisyonu üyelerini TBMM'de ağırladı. Özkoç, görüşmede şöyle konuştu:

"CHP OLARAK ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ'YLE İYİ İLİŞKİLER GELİŞTİRİLMESİNE ÇOK BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

"CHP olarak Orta Asya Cumhuriyetleri'yle bağımsızlıklarından bu yana iyi ilişkiler geliştirilmesine çok büyük önem verdiğimi ifade etmek istiyorum. Bu çerçevede, Kırgızistan'la olan ilişkilerimizi güçlendirilmesi bizim için çok değerlidir. 2021 seçimlerinin problemsiz olarak sonuçlandırılmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle, biraz geç de olsa sizlere görevlerinizde başarılar dilerim.

"TÜM DÜNYAYA DEMOKRASİNİN NE KADAR DEĞERLİ BİR ŞEY OLDUĞUNU BİRLİKTE SUNMAKTAN BÜYÜK BİR ONUR DUYACAĞIZ"

Demokrasinin daha da ileriye taşınmasında parlamentoların önemi çok büyüktür. Hepimize bu yönde çok önemli görevler düşmektedir. Biz şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin ana muhalefet partisi olarak üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye ve diğer ülkelerin parlamentoları ile siyasi ve diplomatik ilişkilerimizi sürdürmeye devam ediyoruz.  Tarihte ebedi dostluğumuz var Kırgızistan'la, gelecekte de bu dostluğumuzu parlamenterler arası bir dostluğa çevirerek tüm dünyaya demokrasinin ne kadar değerli bir şey olduğunu birlikte sunmaktan büyük bir onur duyacağız.  O yüzden kardeşlerime bir kere daha 'hoş geldiniz' diyorum.

Kırgızistan Dışişleri, Savunma, Güvenlik ve Göç Komisyonu Başkanı Cengiz Aydarbekov ise, "Kardeşlerimizin yanına geldik, biz siyasette kendi düşüncelerimizle Türkiye'ye yönelik hepimiz birliğiz. Dilimiz, kültürümüz, dinimiz hepsi bir" diye konuştu.

Engin Özkoç, Kırgızistan Heyeti ile TBMM'de Görüştü: Kırgızistan'la Olan İlişkilerimizin Güçlendirilmesi Bizim İçin Değerlidir
Engin Özkoç, Kırgızistan Heyeti ile TBMM'de Görüştü: Kırgızistan'la Olan İlişkilerimizin Güçlendirilmesi Bizim İçin Değerlidir
Engin Özkoç, Kırgızistan Heyeti ile TBMM'de Görüştü: Kırgızistan'la Olan İlişkilerimizin Güçlendirilmesi Bizim İçin Değerlidir
Engin Özkoç, Kırgızistan Heyeti ile TBMM'de Görüştü: Kırgızistan'la Olan İlişkilerimizin Güçlendirilmesi Bizim İçin Değerlidir

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Kaynak: ANKA

Engin Özkoç, Kırgızistan, Orta Asya, TBMM, Güncel, Son Dakika

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