Engin Özkoç'tan 15 Temmuz gecesine ait paylaşım: Erdoğan telefonun arkasına sığınıp saklanırken CHP'liler Meclis'in kapısını açıyordu! - Son Dakika
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Engin Özkoç'tan 15 Temmuz gecesine ait paylaşım: Erdoğan telefonun arkasına sığınıp saklanırken CHP'liler Meclis'in kapısını açıyordu!

17.07.2022 13:13

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimi gecesine ait görüntüler paylaştı. Meclis'e ilk olarak CHP'li vekillerin geldiğini söyleyen Özkoç, "15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonun arkasına sığınıp saklanırken, bana laf eden yalakalar, troller 'darbecilerin yanında mı, milletin yanında mı olsam' diye hesap yaparken CHP'liler Meclis'in kapısını açıyordu. Bizde her şey belgeli. Bayraktutan, Tezcan ve Köse, TBMM kapısını açarken" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da TBMM'de güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüleri bugün sosyal medya hesabında paylaştı.

TEZCAN, BAYRAKTUTAN VE KÖSE MECLİS'E İLK GELEN VEKİLLER

Görüntülerde, Meclis'e ilk gelen milletvekillerinin, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse olduğu görünüyor.

"BİZDE HER ŞEY BELGELİ"

Engin Özkoç, paylaşımında, "15 Temmuz'da Erdoğan telefonun arkasına sığınıp saklanırken, bana laf eden yalakalar, troller 'darbecilerin yanında mı, milletin yanında mı olsam' diye hesap yaparken CHP'liler Meclis'in kapısını açıyordu. Bizde her şey belgeli. Bayraktutan, Tezcan ve Köse, TBMM kapısını açarken" dedi.

Engin Özkoç, 15 Temmuz gecesi Meclis'e ilk gelenlerin CHP'li vekiller olduğunu gösteren bir video paylaştı

CHP'Lİ BAYRAKTUTAN DA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Uğur Bayraktutan da aynı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Bayraktutan, paylaşımına, "15 Temmuz 2016 tarihinde saat 23: 18'de CHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın Milletvekilimiz Sayın Bülent Tezcan ve Çorum Milletvekilimiz Sayın Tufan Köse ile birlikte Gazi Meclis'e ilk gelen milletvekilleri olarak güvenlik kamerası görüntülerimiz" notunu düştü.

Engin Özkoç, 15 Temmuz gecesi Meclis'e ilk gelenlerin CHP'li vekiller olduğunu gösteren bir video paylaştı
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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engin Özkoç'tan 15 Temmuz gecesine ait paylaşım: Erdoğan telefonun arkasına sığınıp saklanırken CHP'liler Meclis'in kapısını açıyordu! - Son Dakika

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