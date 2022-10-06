Engin Özkoç'tan Sayıştay Eleştirisi: "Sayıştay'ın Temel Anayasa Görevi Tamamen Ortadan Kaldırılıyor. Budanıyor"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Sayıştay'ın kamu kurumlarına yönelik 2021 denetim raporlarına ilişkin; "Sayıştay'ın geçmiş yıllardaki bulguları haber konusu olmuştu. Bu yılki denetimlerde belli kurumlarda bu önemli bulgular artık maalesef yok. Akıbeti de belirsiz. Enerji Bakanlığı, EPDK, Sanayi Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı denetim raporlarında geçmiş yıllarla kıyaslanınca bunu net bir biçimde görüyoruz. Sayıştay'ın temel anayasa görevi tamamen ortadan kaldırılıyor. Yani budanıyor, budanıyor, budanıyor. Raporların yıllar içinde ne yapıldığına, yapılmadığına dair Meclis hafızasını canlı tutacak kısımlar ise ayıklanıyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, bugün TBMM Genel Kurulu'nda Sayıştay'ın kamu kurumlarına yönelik 2021 denetim raporlarını değerlendirdi. Özkoç, bu yılki Sayıştay raporlarında denetim bulgularının yer almamasını eleştirdi. Özkoç, şunları söyledi:

"Bütçe görüşmeleri yaklaşıyor. Muhalefet partisi olarak, devletin harcamalarını kontrol ediyoruz. Sayıştay'ın geçmiş yıllardaki bulguları haber konusu olmuştu. Bu yılki denetimlerde belli kurumlarda bu önemli bulgular artık maalesef yok. Akıbeti de belirsiz. Enerji Bakanlığı, EPDK, Sanayi Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı denetim raporlarında geçmiş yıllarla kıyaslanınca bunu net bir biçimde görüyoruz. Hatta bulguların önemli bir kısmı Sayıştay'ın o kuruma dair raporlarının sonunda yer alan izleme, takip cetvellerinden bile çıkartılmış durumda.

Sayıştay'ın temel anayasa görevi tamamen ortadan kaldırılıyor. Yani budanıyor. Raporların yıllar içinde ne yapıldığına, yapılmadığına dair Meclis hafızasını canlı tutacak kısımlar ise ayıklanıyor.

Buradan sormak istiyoruz. Sayıştay'ın devleti denetlemesi engelleniyor mu? Engelleyenler kim? Milletten ve muhalefet partilerinden ne saklanıyor? Bizim görevimiz milletin vergileriyle hizmet aktarılması gerekirken eğer bir yolsuzluk, haksızlık, usulsüzlük varsa bunu denetlemektir. Bunu ortadan kaldırmak Meclis'in güvenilirliğini ortadan kaldırmak demektir. Bunun karşısında şiddetle duracağız."

"SADECE YOLSUZLUKLARI KONUŞTUĞU İÇİN KRT'YE, TELE1'E, HALK TV'YE RTÜK TARAFINDAN VERİLEN CEZALAR DOĞRU DEĞİL"

Özkoç, ayrıca; RTÜK'ün bugün KRT, Tele1 ve Halk TV yayınları ile ilgili verdiği ceza kararlarına da tepki gösterdi. Özkoç, şunları söyledi:

"Basın özgürlüğü, aslında güçler ayrılığının ayrılmaz bir parçasıdır. Ülkemizde gerçeklerin konuşulması, gerçeklerin tartışılıyor olması; bizim geleceğimize zarar vermez. Geleceğimizi güçlendirir. Sadece yolsuzlukları konuştuğu için KRT'ye, Tele1'e, Halk TV'ye verilen, RTÜK tarafından verilen cezaların doğru olmadığını bunu kınadığımızı bir kere daha ifade ediyorum. Bizim haber alma ve haber verme özgürlüğünü ortadan kaldırmamız gerekiyor. Zaten Genel Kurul'da da konuştuğumuz konu budur."