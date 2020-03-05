"Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek' - Son Dakika

"Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek"

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, " Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekeyi derhal Meclise göndereceğiz" dedi.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekeyi derhal Meclise göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

(Abdullah Sarica/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:55 Kaynak: İHA
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