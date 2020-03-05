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"Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek"
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:55 Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, " Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekeyi derhal Meclise göndereceğiz" dedi.
Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekeyi derhal Meclise göndereceğiz" ifadelerini kullandı.
(Abdullah Sarica/İHA)
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