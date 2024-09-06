Engin Polat cezaevinden çıktı - Son Dakika
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Hukuk

Engin Polat cezaevinden çıktı

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Kara para aklama suçlamasından 10 aydır cezaevinde bulunan ve bugün tahliyesine karar verilen Engin Polat ve diğer 3 sanık cezaevinden çıktı. Polat'ın ilk sözleri "Çok mutluyuz ailemizle kavuştuk" oldu.

06.09.2024 18:03  Güncelleme: 18:29
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Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verildi. Sanıklar cezaevinden çıktı.

EŞİNİN ELİNİ ÖPTÜ

Cezaevinden çıkarken eşi Dilan Polat tarafından karşılanan Engin Polat "Çok mutluyuz ailemizle kavuştuk" dedi. Hemen aracının direksiyon koltuğuna geçen Engin Polat, yanına oturan Dilan Polat'ın elini öperek uzaklaştı. Polat, 10 aylık cezaevi sürecinde beslediği kuşu da yanına aldı.

Engin Polat cezaevinden çıktı: Çok mutluyuz

4 TUTUKLU SANIK TAHLİYE

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık davanın üçüncü gününde tekrar hakim karşısına çıktı. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Gün, tutuksuz sanık Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Can Doğu ve diğer tutuksuz sanıklar katıldı. Tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ise SEGBIS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile katıldı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar verdi.

Engin Polat cezaevinden çıktı: Çok mutluyuz

EMNİYETTEKİ TÜM DİJİTAL MATERYALLER İADE EDİLECEK

Mal varlığı üzerinde bulunan tedbirlerin kaldırılması talebinin reddine karar verdi. Sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar veren mahkeme, imza atma şeklindeki adli kontrolleri kaldırdı. Başsavcılığa müzekkere yazılarak sanıklar hakkında vergi usul kanununa muhalefet suçundan yürütülen soruşturma bulunup bulunmadığının varsa soruşturmaların akıbetlerinin sorulmasına karar veren mahkeme, adli emniyette bulunan ve imajları alınan cep telefonu, sim kart, bilgisayar gibi dijital materyallerin sahiplerine iadesine karar verdi. Mahkeme ayrıca yasadışı bahis lideri olarak bilinen Derkan Başer'in de aralarında bulunduğu ve İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 'yasa dışı bahis organizasyonu' davası ile bu davanın birleştirilmesi önerisinde bulundu. Soruşturmada tanık olarak ifade veren isimlerin mahkemece dinlenmesine de karar verdi. Duruşma 19 Aralık 2024 tarihine ertelendi.

Engin Polat cezaevinden çıktı: Çok mutluyuz

DİLAN POLAT SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTI

Öte yandan tahliye kararını duyan Dilan Polat sevinç çığlıkları atarak gözyaşlarına boğuldu. "Şükürler olsun Allah'ım" diyerek sevinçten zıpladı. Kızı Nilda'yı arayan Dilan Polat, 'baban tahliye oldu' dedi. Kardeşi Sıla Doğu'nun ise, "Adalet yerini buldu" dediği duyuldu.

Engin Polat cezaevinden çıktı: Çok mutluyuz

POLAT DAVASI

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) hazırlanan ön inceleme raporunda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti. Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığı tespit edilmişti.

Engin Polat cezaevinden çıktı: Çok mutluyuz

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat ve Engin Polat hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından toplamda 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti. Diğer şüpheliler hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti. Soruşturma kapsamında 5 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Dilan Polat 19 Ağustos 2024 tarihinde tahliye edilmişti.

Engin Polat cezaevinden çıktı: Çok mutluyuz
Engin Polat cezaevinden çıktı: Çok mutluyuz
Engin Polat cezaevinden çıktı

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Son Dakika Hukuk Engin Polat cezaevinden çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (63)

  • TÜRKÜM BEN: Hem karapara aklamadan hem dolanrıcılıktan hem daha başka türlü suçlardan 40 yıl ile yargılanırken cezaevinden çıkarttılar...Vahki vah.. 479 3 Yanıtla
    berke alberto: O degilde sucsuz diyolarya (adetletsiz adeletliler) el koyduklari herseyi geri versinler o zaman 0 0
  • Mazlum Dürüst: Ankara’da en büyük adalet sarayını yapıyoruz.. 363 6 Yanıtla
  • murat salih başçı: bu ülkenin bir avuç zenginin ülkesi olduğunun resmi. Tükendi adalet... verdik yetkiyi hayretle izliyoruz etkiyi.. 319 3 Yanıtla
  • Fahri Sağgül: Yeminle adalete olan güvenim sıfır artık zaten topal tökez gidiyordu hiçten kalmadı 303 0 Yanıtla
    Volkan ozceltik: Çalışmak boş çalcan çırpcan adalet bile seni savunuyo biz hala çalışalım çalmayalım diye uğraşıp duruyoruz... 0 0
  • Fatih Özer: Bu kadar suçlamaya karşı dışarı çıkabilen cengaverdir. Helal olsun yiğidime 251 49 Yanıtla
    Volkan ozceltik: Sağlam bağlantıları varmış...hep bana dememiş..yaşarken yaşatmış demekki.. 0 0 FURKAN ARIKAN: Bence hakime verilen para cengaver 0 0
  • cihan dursuner: iyiki Allah ın adaleti var 259 17 Yanıtla
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