Engin Polat\'ın avukatları, tahliye kararının perde arkasını Haberler.com\'a anlatıyor

Hukuk

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu sanık hakkında tahliye kararı alındı. Haberler.com stüdyosuna konuk olan Polat ailesinin avukatları Vahit Kaya ve Orhan Kale kararla ilgili sunucu Melis Yaşar'a değerlendirmede bulundu.

"MAL VARLIKLARINI KULLANMAYA DEVAM EDECEKLER"

Yaşar'ın "Dilan Polat kendi evinde kalıyor. Mal varlıkları kamuya geçti mi?" sorusu üzerine açıklama yapan avukat Orhan Kale şu ifadeleri kullandı: "Mal varlıkları kamuya geçmedi. Mal varlıklarının üzerinde tedbir var. Bu da kişilerin yargılamalarının sıhhatli şekilde devam etmesi için atılı iddia üzerine mal varlıklarının üzerinde tasarrufta bulunmalarının engellenmesi demek. Bu kişiler şu an da mal varlıklarını satamazlar, devredemezler. Şirketlerinden bir kar payı alamazlar ama bu mal varlıklarını taşınmazlar açısından kullanmaya devam etmelerinin önünde bir engel oluşturmuyor. Bu açıdan da tabi ki de evlerinde kalıyorlar zaten gidecek başka bir yerleri de yok. Ancak herhangi bir kesinleşmiş ceza hükmü olmadan malvarlıklarının da bu dosyadan müsaredesi isteniyor. Üzerlerine atılı suç gerçekten cezalandırılma şeklinde hüküm altına alınıp istinaf ve temyiz aşamalarından geçtikten sonra kesinleşirse aynı anda iddianamede zaten müsadere talebi de olduğu için bu mal varlıkları kesinleşmeden sonra kamunun mülkiyetine geçecek. Bu birkaç yıl sürebilir. Kısaca devletin mülkiyetine geçecek. Ancak şu anki tedbir bu mal varlıklarının kaybolmasını, zarar gelmesini, değerlerinin azalmasını ve başkalarına devredilmesinin engellenmesine yönelik konuldu. Şu an devletin mülkiyetine geçen bir mal varlığı bulunmuyor. Bu tedbir korunması amacıyla var."

4 TUTUKLU SANIK TAHLİYE

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık davanın üçüncü gününde tekrar hakim karşısına çıktı. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Gün, tutuksuz sanık Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Can Doğu ve diğer tutuksuz sanıklar katıldı. Tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ise SEGBIS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile katıldı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar verdi.

EMNİYETTEKİ TÜM DİJİTAL MATERYALLER İADE EDİLECEK

Mal varlığı üzerinde bulunan tedbirlerin kaldırılması talebinin reddine karar verdi. Sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar veren mahkeme, imza atma şeklindeki adli kontrolleri kaldırdı. Başsavcılığa müzekkere yazılarak sanıklar hakkında vergi usul kanununa muhalefet suçundan yürütülen soruşturma bulunup bulunmadığının varsa soruşturmaların akıbetlerinin sorulmasına karar veren mahkeme, adli emniyette bulunan ve imajları alınan cep telefonu, sim kart, bilgisayar gibi dijital materyallerin sahiplerine iadesine karar verdi. Mahkeme ayrıca yasadışı bahis lideri olarak bilinen Derkan Başer'in de aralarında bulunduğu ve İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 'yasa dışı bahis organizasyonu' davası ile bu davanın birleştirilmesi önerisinde bulundu. Soruşturmada tanık olarak ifade veren isimlerin mahkemece dinlenmesine de karar verdi. Duruşma 19 Aralık 2024 tarihine ertelendi.

DİLAN POLAT SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTI

Öte yandan tahliye kararını duyan Dilan Polat sevinç çığlıkları atarak gözyaşlarına boğuldu. "Şükürler olsun Allah'ım" diyerek sevinçten zıpladı. Kızı Nilda'yı arayan Dilan Polat, 'baban tahliye oldu' dedi. Kardeşi Sıla Doğu'nun ise, "Adalet yerini buldu" dediği duyuldu.