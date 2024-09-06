Engin Polat'ın tahliye kararına itiraz - Son Dakika
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Hukuk

Engin Polat'ın tahliye kararına itiraz

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kara para aklama davasında yargılanan Engin Polat dahil 4 kişi hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti. Başsavcılık itirazında kaçma şüphesinin bulunmasını gerekçe gösterdi.

06.09.2024 15:05
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"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık davanın üçüncü gününde tekrar hakim karşısına çıktı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar verdi. Karara İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan itiraz geldi.

"SANIKLARIN KAÇMA ŞÜPHESİ VAR"

Başsavcılık, sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün' ün lehlerine tahliyeyi gerektirecek ölçüde henüz bir değişikliğin bulunmaması, tutuklama kararındaki gerekçelerin halen mevcudiyetini koruyor olması, sanıkların üzerine atılı suçlara dair delillerin mevcudiyeti, sanıklar üzerine atılı suçların vasif ve mahiyeti, sanıkların kaçma şüphesinin bulunmasını gerekçe gösterdi. İtiraz yazısında, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi gerekirken İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından sanıkların tahliyesine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu kaydedildi. Bu gerekçelerle tahliye kararının kaldırılmasını isteyen Başsavcılık, sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Engin Polat'ın tahliye kararına itiraz

ADLİ KONTROLLERİ KALDIRILDI

Mal varlığı üzerinde bulunan tedbirlerin kaldırılması talebinin reddine karar verdi. Sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar veren mahkeme, imza atma şeklindeki adli kontrolleri kaldırdı. Başsavcılığa müzekkere yazılarak sanıklar hakkında vergi usul kanununa muhalefet suçundan yürütülen soruşturma bulunup bulunmadığının varsa soruşturmaların akıbetlerinin sorulmasına karar veren mahkeme, adli emniyette bulunan ve imajları alınan cep telefonu, sim kart, bilgisayar gibi dijital materyallerin sahiplerine iadesine karar verdi. Mahkeme ayrıca yasadışı bahis lideri olarak bilinen Derkan Başer'in de aralarında bulunduğu ve İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 'yasa dışı bahis organizasyonu' davası ile bu davanın birleştirilmesi önerisinde bulundu. Soruşturmada tanık olarak ifade veren isimlerin mahkemece dinlenmesine de karar verdi. Duruşma 19 Aralık 2024 tarihine ertelendi.

Engin Polat\'ın tahliye kararına itiraz

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat, İstanbul, Magazin, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Engin Polat'ın tahliye kararına itiraz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Deutschland: akillanmamislar çektikleri videodan belli resmen ülkedeki insanlarla dalga geçtiler 86 2 Yanıtla
    harun 8071: Muz cumhuriyeti normal. 0 0
  • Erkut Köse: Engin Hakime bir uçak almıştır 59 1 Yanıtla
  • Haluk Akkaya: Masak raporları? 58 0 Yanıtla
  • Orhan Özdemir: Şaka gibi ülkedeyiz adamlar serbest kalana kadar itiraz edilmiyor üzerine video çekip insanlara biz böyle yaşarız yaparız çıkarız diye reklam malzemesi veriliyor savcılık itiraz da bulunuyor şaka bu şaka 44 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic: naail yani Masak yalanci mi ? Masak raparlari felan yalanmiymis ??? 34 0 Yanıtla
  • Çelikk: Konumuz Muhüm Maalesef 21 1 Yanıtla
  • Ne Pa: Milleti kandirmak dertleri 19 0 Yanıtla
  • kerem sevinç: itiraz red edilir edilmese bile itiraz edilmesine itiraz ederler örnekleri önceden mevcut. 16 0 Yanıtla
  • Ali : Itirazmis, hepsi oyun kimi kandiriyorsunuz sirf adet yerini bulsun diye. Eger adalet varsa 15 0 Yanıtla
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