Gözaltına alınan Sıla Doğu'nun sürekli gülümsemesi dikkat çekti

Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Polat çiftinin dışında gözaltına alınan çok sayıda şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Sıla Doğu'nun kelepçeli halde emniyete getirildiği anlarda gülümsemesi herkesi şaşırttı.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTILAR

Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat ile Engin Polat, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yakalanan Polat çifti ve Beyza Ekici, muhasebeci Ahmet Gün, Sezgin Polat, Kürşat Polat ile çok sayıda şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Polat çifti hastaneye girişleri sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

SILA DOĞU: İFADEMİZİ VERECEĞİZ O KADAR

Sağlık kontrolüne getirilen Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ise, "İfademizi vereceğiz, o kadar" dedi. Sağlık kontrolünden sonra Dilan Polat ve Engin Polat İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çift emniyete girişleri sırasında da soruları yanıtsız bıraktı. Basın mensuplarının "Kanıtları yok ettiğiniz iddia ediliyor, ne diyeceksiniz" sorusuna ise yine Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, "Ne kanıtları yok etmesi" şeklinde cevap verdi. Doğu'nun kameralara gülümsemesi de dikkatlerde kaçmadı.

Polisin gözaltına aldığı diğer şüpheliler de güvenlik önlemleri altında emniyete getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

SILA DOĞU 1 AY ÖNCE GÖZALTINA ALINMIŞTI

2021 yılında yaptığı canlı yayında uyuşturucu madde kullandığını itiraf eden Sıla Doğu, ekim ayının başında gözaltına alınmıştı. Evinde 21 adet uyuşturucu ve uyarıcı sentetik hap, 3 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 gram uyuşturucu ve uyarıcı kokain ele geçirilen Doğu ifadesinde "Kokaini ne zaman ve nereden aldığımı hatırlamıyorum" demişti. Kimlik doğrulamasında aylık kazancının 80 bin TL olduğunu, ev kirasının da 45 bin TL olduğunu söyleyen Doğu, işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.

NE OLDU?

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve hakkındaki iddiaların ardından MASAK tarafından yapılan inceleme sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarıldı.

ŞİRKETLERE BASKIN YAPILDI, TELEFONLARA EL KONULDU

Söz konusu kararın resmi belgede sahtecilik, suç islemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununu uygulamama suçlarından alındığı ortaya çıktı. Öte yandan arama kararının Polat çiftinin dijital materyallerini de kapsadığı dolayısıyla çiftin telefonlarına da el konuldu. İş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve elektronik cihaza el konuldu. El konulan malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekipleri tarafından araçlara yüklenerek götürüldü.

ÖZÜR DİLEDİLER

Günler sonra sessizliğini bozan çift, Instagram hesabından yaptıkları açıklamada "Ticaretimizi sürdürürken toplum önünde çeşitli insani ve dünyevi nedenlerden kaynaklı bir takım etik ve edebe ilişkin aşırılıklarımız, şımarıklıklarımız, gösterişlerimiz olmuştur" diyerek özür diledi.