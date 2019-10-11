Engin temel cinayetinde 11 yıl sonra takipsizlik

Soruşturmada toplam 498 kişinin ifadesine başvuruldu, delil bulunamadı.

Haber: Özden ATİK/ İstanbul DHA -ŞİŞLİ'de evine girerken 2008'de öldürülen bar işletmecisi Engin Temel cinayeti soruşturması tamamlandı. Savcılık, "Kasten öldürme" suçundan haklarında soruşturma yürütülen 22 şüpheli için takipsizlik kararı verdi.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hidayet Sarıkaya tarafından 2 Eylül'de verilen takipsizlik kararı kesinleşti. Takipsizlik kararında, Engin Temel'in 9 Aralık 2008 günü, saat 06.45'te meçhul kişi veya kişilerce tabancayla ateş edilerek öldürüldüğü belirtildi. Engin Temel'in ortaklığının bulunduğu üç bar olduğu, olay günü ortağı olduğu bardan saat 06.30 sıralarında çıktığı, kendine ait araçla ikametine gittiği, yol güzergahında iki arkadaşını bıraktığı, üç arkadaşıyla ikametinin önüne geldiği, arkadaşlarına binaya çıkmasını ve aracı park ettikten sonra geleceğini söylediği, bir müddet sonra tabanca sesi duyulması üzerine arkadaşları tarafından yaralı bulunduğu ve olay yerinde öldüğü ifade edildi. Takipsizlik kararında, Engin Temel'in dizüstü bilgisayarı, yaptığı telefon görüşme kayıtlarının incelendiği, Temel'in evi önünde keşif yapıldığı, takip edilip edilmediğine ilişkin kamera kayıtlarının incelediği ancak olayı aydınlatacak bilgi ve bulguların elde edilemediği belirtildi.

TOPLAM 498 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Engin Temel'in 2004'te İstanbul'a geldikten sonra garsonluk yaptığı anlatılan kararda, daha sonra çeşitli barlarda barmenlik ve işletmecilik yaptığı anlatıldı. Son olarak Love Bar'da işletmecilik yaptığı, Secret Bar'da da işletmecilik yapmak için görüştüğü ve anlaşmaya vardığı anlatıldı. Soruşturma kapsamında bu barlarla ilgili detaylı çalışma yapıldığı, maktülün iş arkadaşları, kız arkadaşları ve yakın arkadaşları, işlettiği mekanlara gelen sanatçı arkadaşları ve eğlence mekanlarına sık gelen müşteriler gruplara ayrılarak çalışmalar yapıldığı kaydedildi. Toplamda 498 kişinin bilgi ve ifadesine başvurulduğu ve 17 ihbarın değerlendirildiği belirtilerek "Ancak olayın faili veya faillerinin tespitinin ve yakalanmasının mümkün olmadığı, Cinayet Büro Amirliği'nin vermiş olduğu, 11 Ocak 2019 tarihli yazısıyla anlaşılmaktadır" denildi.

FAİLİ MEÇHUL SUÇLAR BÜROSU'NA GÖNDERİLECEK

İhbar ve iddialar sonucunda soruşturmaya dahil edilen 22 şüpheli hakkında tüm araştırmalara rağmen "Engin Temel'i öldürdükleri veya öldürülmesine azmettirdiklerine dair dava açmaya yeterli delil ve şüphe elde edilemediğinden kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği" ifade edildi. Şüphelileri tespit edilemeyen dosya, Faili Meçhul Suçlar Bürosu'na gönderilecek.