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Engin ve Dilan Polat hakkındaki terör soruşturması iddiasına avukattan yalanlama - Son Dakika

Engin ve Dilan Polat hakkındaki terör soruşturması iddiasına avukattan yalanlama

Son Güncelleme: 20.10.2023 15:53

Engin Polat ve Dilan Polat'ın avukatı, çift hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun soruşturma başlattığı iddiasını yalanladı.

Yayınladığı videolar ve vergi kaçırma iddialarıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun soruşturma başlattığı iddiasına ailenin avukatından yalanlama geldi.

"ÖRGÜT KURMA, UYUŞTURUCU SATICILIĞI VE MAIL ORDER GİBİ KONULARLA İLGİLİ İNCELEME YOK"

Ailenin avukatı Enes Çetinkaya, yaptığı açıklamada çift hakkında terör soruşturmasının bulunmadığını belirterek şu ifadelere yer verdi: "Müvekkil aleyhine başlatılan herhangi bir terör soruşturması bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra medyada yapılan haberlerde belirtilenin aksine müvekkiller aleyhine yürütülen soruşturma dosyalarının hiçbirinde, silah kaçakçılığı, örgüt kurma, uyuşturucu satıcılığı veya sağlayıcılığı ve mail order sisteminin hukuk dışı yöntemlerle kullanılması gibi bir inceleme söz konusu değildir."

Engin ve Dilan Polat hakkındaki terör soruşturması iddiasına avukattan yalanlama

"MADDİ VE MANEVİ ZARARA UĞRADILAR"

"Nitekim İstanbul Anadolu Adliyesi'nde soruşturma süreci devam eden dosya bakımından bu iddiaları destekleyen herhangi bir delil de elde edilmemiş ve müvekkillerin şahsına yönelik bir karar da verilmemiştir. Bu sebeple tarafınızca yapılan gerçeği yansıtmayan her türlü haber müvekkil aleyhine yürütülen bir karalama kampanyasından öteye geçmemektedir. Bu karalama kampanyasının yürütülmesi sebebi ile müvekkiller ve müvekkillerin sevk ve idaresindeki şirketler yüksek miktarda maddi ve manevi zarara uğramıştır."

4 AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI İDDİASI

Polat çifti ve aileleri hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun soruşturma yaptığı ileri sürüldü. Polat çifti hakkında "Suç örgütü kurmak ve yönetmek", "Suç örgütüne üye olmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütüldüğü iddia edildi.

Engin ve Dilan Polat hakkındaki terör soruşturması iddiasına avukattan yalanlama
Engin ve Dilan Polat hakkındaki terör soruşturması iddiasına avukattan yalanlama
Engin ve Dilan Polat hakkındaki terör soruşturması iddiasına avukattan yalanlama

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Engin Polat, Dilan Polat, İstanbul, Sosyal Medya, Hukuk, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Engin ve Dilan Polat hakkındaki terör soruşturması iddiasına avukattan yalanlama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Engin ve Dilan Polat hakkındaki terör soruşturması iddiasına avukattan yalanlama - Son Dakika
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