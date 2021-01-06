Enginar pazarın gözdesi haline geldi - Son Dakika

Enginar pazarın gözdesi haline geldi

06.01.2021 09:49
Enginar pazarın gözdesi haline geldi, System.String[]

Aydın'daki bir mahallenin neredeyse tamamının geçim kaynağı olan enginar, Korona virüs salgını ile birlikte saymakla bitmeyen faydaları ile semt pazarlarının en gözde sebzesi haline geldi.

Aydın'daki bir mahallenin neredeyse tamamının geçim kaynağı olan enginar, Korona virüs salgını ile birlikte saymakla bitmeyen faydaları ile semt pazarlarının en gözde sebzesi haline geldi.

Aydın merkez Efeler ilçesine bağlı Gölhisar Mahallesi'nde yaygın olarak yetiştirilen enginar hasat sonrasında pazarlara ulaştırılarak satışa sunuluyor. Beslenme uzmanlarının açıklamalarına göre karaciğer ve mide dostu olarak bilinen enginar tam bir şifa deposu. Ağustos sonundan Eylül ortalarına kadar dikilen enginarlardan 'sakız enginar' Kasım ve Aralık aylarında, 'Bayrampaşa enginarı' ise Mart ve Nisan aylarında hasat ediliyor. Enginarın hasat dönemlerinde sabahın ilk ışıklarında tarlalara gelerek iş başı yapan işçiler, öğle saatine doğru güneşin kavurucu sıcağının hissedilmesiyle işi bırakıyor. Aydın ve çevresinde yaygın olarak tüketilen enginar pazarda 5 ila 8 TL'den alıcı buluyor.

Gölhisar Mahallesi'nde enginar üreticiliği yapan Vedat Kocabaş, ülkemizde de görülen ve tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsün enginar satışlarına etki ettiğini belirtti. Şifa deposu enginarın geçmişten bu yana Aydınlılar tarafından sevilerek tüketildiğini ve Korona virüs ile birlikte satışlarının daha da arttığını kaydeden Kocabaş, "Çok şükür enginarımız bu sene bol. Soğuk görmez ise ürünlerimizde sorun olmuyor. Yıllardır pazarlarda ürettiğimiz enginarlarımızı pazarlarda kendimiz satıyor geriye kalanlarını da toptancılar aracılığı ile diğer illere gönderiyoruz. Enginarın yemeği, dolması ve salatası yapılırken bunun yanında enginarı çay gibi kurutup demleyen vatandaşlar da var. Ayrıca gıda takviyesi olarak hapı da bulunuyor. Kısacası enginar her yerde. Korona virüsün ardından satışlarımız da ikiye katlandı" dedi.

Enginarın başlıca faydalarının karaciğeri temizlemek ve mideyi korumak olduğunu ifade eden Kocabaş, "Enginar ayrıca kolestrolü düşürür, sindirim sistemini ve kan hücrelerini güçlendirir. Kilo verme sürecini, hücre onarımını ve yenilenmesini destekler. Kemikleri güçlendirir" diye konuşarak enginarın sağlık açısından mükemmel bir ürün olduğunu belirtti.

Öte yandan Kocabaş, Aydınlıların zaten bir çok kişinin enginarı bildiğini ve severek tükettiğini sözlerine ekleyerek bugüne kadar enginar tatmayan herkesi enginar tüketmeye davet etti. - AYDIN

Enginar pazarın gözdesi haline geldi
Enginar pazarın gözdesi haline geldi
Enginar pazarın gözdesi haline geldi

Koronavirüs, Gölhisar, Kocabaş, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Enginar pazarın gözdesi haline geldi - Son Dakika


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