"Enginar; sofrada karaciğerin dostu, laboratuvarda kanserin düşmanı çıktı" - Son Dakika
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"Enginar; sofrada karaciğerin dostu, laboratuvarda kanserin düşmanı çıktı"

31.05.2022 10:37
"Enginar; sofrada karaciğerin dostu, laboratuvarda kanserin düşmanı çıktı"

Doğal endemik bitkiler üzerinde birbirinden ilginç çalışmaları ve ilginç buluşları ile gündeme gelen HBX Ar-Ge şimdi de Aydın'ın sembol ürünlerinden biri olan sakız enginarı üzerindeki çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Doğal endemik bitkiler üzerinde birbirinden ilginç çalışmaları ve ilginç buluşları ile gündeme gelen HBX Ar-Ge şimdi de Aydın'ın sembol ürünlerinden biri olan sakız enginarı üzerindeki çalışmasının sonuçlarını açıkladı. ADÜ Teknokent bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Karya Farma HBX AR-GE Koordinatörü Hakan Başlık, sofrada karaciğer dostu olarak bilinen enginarın, laboratuvarda kansere düşman çıktığını kaydetti.

Bugüne kadar 17 farklı patentli çalışmaya imza atan Karya Farma HBX AR-GE (BAP) Bilimsel Araştırmalar Projeleri Merkezi Koordinatörü Hakan Başlık, bugüne kadar hem damak tadı hem de besin olarak tüketildiğinde sağlık açısından ciddi faydaları olan enginarın eczane raflarına taşınabileceğini söyledi.

Aydın Efeler ilçesine bağlı başta Gölhisar Mahallesi olmak üzere çevresindeki binlerce dönüm alanda yetiştirilen enginarın fosfor, kalsiyum, demir, sodyum, potasyum, magnezyum ve çinko açısından oldukça zengin olduğunu belirten Hakan Başlık "A, B1, B2, B6 ve C vitaminleri bulunduran enginarın içeriğinde yüksek oranda protein yer almaktadır. Kalp kasını da güçlendiren enginar, kalbin de rahat çalışmasını sağlar. Demir eksikliğinin giderilmesinde önemli rol oynayan enginarın ana bileşeni ile yaptığımız çalışmalarda kanserli hücrelere etkili olduğunu gördük. Papatyagiller ailesine mensup olan enginar güçlü bir antioksidan olduğu için vücudu kansere karşı koruduğunu zannediyoruz. Bu zamana kadar daha çok karaciğere olan faydaları ile bilinen enginarın vücuttaki diğer pek çok organa faydası ve vücut dengesini korumasının yanında kansere karşı olan etkisi ile de daha da kıymetleneceğine inanıyoruz" dedi.

Başlık ayrıca, HBX-2371T13(TRX-323)projelerinin ana merkezi olan Aydın'da ilin ürünlerine değer katmaktan oldukça mutlu olduklarını belirterek kendilerine inanıp destek veren herkese teşekkür etti.

(Murat Yalçın - İHA)

Enginar; sofrada karaciğerin dostu, laboratuvarda kanserin düşmanı çıktı
Enginar; sofrada karaciğerin dostu, laboratuvarda kanserin düşmanı çıktı

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Kaynak: İHA

Araştırma Geliştirme, Eczane, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Enginar; sofrada karaciğerin dostu, laboratuvarda kanserin düşmanı çıktı' - Son Dakika


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