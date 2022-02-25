Enginar tezgahtaki yerini aldı - Son Dakika
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Enginar tezgahtaki yerini aldı

25.02.2022 09:14
Enginar tezgahtaki yerini aldı

Bu yılın ilk enginarları pazar tezgahlarında yerini aldı.

Bu yılın ilk enginarları pazar tezgahlarında yerini aldı.

Bursa'da pazarlarda bu yılın ilk enginarları satılmaya başlandı. Karaciğer dostu enginarlar Kıbrıs'tan geldi.

Tarihi Tuzpazarı'nda satılmaya başlanan enginarlar büyüklüğüne göre 7 ila 8 liradan satılıyor. Enginarı sağlık için tüketen vatandaşlar taze ürünlere rağbet ediyor.

Bu yıl ilk enginarın 1 hafta önce geldiğini ifade eden pazarcı Kemal Ayaz, "Enginar sezonu açıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilk enginarlar Kıbrıs'tan geldi. Vatandaşlar taze enginarı özlemiş. Talep gösteriyor. Bu yıl enginarlar 7 ila 8 liradan satılıyor. Türkiye'de ilk enginar bir ay sonra Aydın bölgesinde çıkar. Daha sonra da Bursa enginarı hasat edilir. İnsanlar karaciğer dostu olduğu için enginarı bolca tüketiyor" dedi.

Enginarın faydaları

Bahar aylarında yetişen enginar kalori açısından zengin bir içeriği sahip sebzeler arasında yer alıyor. Sofralardan eksik edilmeyen enginar vitamin deposudur. Enginar fosfor, kalsiyum, demir, sodyum, potasyum, magnezyum ve çinko açısından zengin olan enginarda A, B1, B2, B6 ve C vitaminleri bulunuyor. Enginarın içeriğinde yüksek oranda protein bulunuyor. Kalp kasını da güçlendiren enginar kalbin de rahat çalışmasını sağlıyor. Demir oranı yüksek olan enginar demir eksikliği anemisinin tedavisinde önemli rol oynuyor. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan enginar toksik maddelerin vücuttan atılmasını sağlıyor. Enginar karaciğerin de sağlıklı çalışmasını sağlar.

Potasyum minerali açısından zengin olan enginar vücuttaki sodyum- potasyum dengesini düzenleyip tansiyonu da normale getirir. Papatyagiller ailesine mensup olan enginar güçlü bir antioksidan olduğu için kansere karşı korumaktadır. Enginarın içinde sinarin adlı madde bulunmaktadır. Bu nedenle enginar kandaki kötü kolesterolü de düşürür. İçeriğinde yüksek lif bulunan enginar kan şekerini dengeler. Zeytinyağlı enginar yemeği şeker hastalarının insülin direncini düzenlemektedir. Düzenli enginar tüketmek sigara içen bireylerde vücuttaki nikotin seviyesini azaltır. Enginar sağlıklı bir vücut için en önemli besin kaynaklarından bir tanesidir.

(Burak Türker-İHA)

Enginar tezgahtaki yerini aldı
Enginar tezgahtaki yerini aldı
Enginar tezgahtaki yerini aldı
Enginar tezgahtaki yerini aldı
Enginar tezgahtaki yerini aldı
Enginar tezgahtaki yerini aldı

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Kıbrıs, Bursa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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