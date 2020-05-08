Enginar üreticisi ithal enginardan dertli

Üretici, ülkeye ithal gelen enginarın fiyatları olumsuz etkilemesinden şikayetçi.

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde enginar üretimi yapan Uğur Bıçak, ithal enginarın fiyatları düşürdüğünü söyledi.

Koru mahallesinde 15 yıldır enginar üreten Bıçak, önceki yıllarda enginarın getirisi yüksek bir ürün olduğunu ancak son yıllarda gelirin oldukça düştüğünü belirtti.

Fiyatların düşmesi nedeniyle yerli üretimin azaldığına dikkat çeken Bıçak, "Normalde fazla işçiliği olmayan güzel getirisi olan bir ürün enginar. Şuanda eski potansiyeli bulamıyoruz. İthal enginar çok, fiyatlar düştüğü için yerli üretim azaldı" dedi.

4 dönümlük bahçesinde enginar hasadı yapan Bıçak, enginarın üretiminin kolay ve zahmetsiz olduğunu söyledi. Bıçak, "Büyük bütçe ayıracağınız gideri yok. Normal suyla zaten yağmur yağmadığı sürece olmayan bir şey. Ne kadar yağmur yağarsa o kadar iyi olan bir ürün bu. Fiyatı büyüklüğüne göre tazeliğine göre 3 lira ile 5 lira arsı değişiyor" diye konuştu.

Enginarın karaciğeri yüzde 100 yenilediğini, kansere yakalama riskini azalttığını, kanı temizlediğini ve bağışıklığı güçlendirdiğini belirten Bıçak, yetkililerden yerli enginara destek vermeye çağırdı. Bıçak, "Yetkililerden isteğimiz ithali durdursunlar yerli üretime devam etsinler. Gazipaşa'nın toprağında yetişmeyecek ürün yok. İthalden daha kaliteli daha güzel verim alabileceğimiz toprağa sahibiz. Yerli üretime yönelsinler. İthali durdursunlar" şeklinde konuştu.