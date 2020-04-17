Enginar üreticisine kadın kooperatifinden destek - Son Dakika
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Enginar üreticisine kadın kooperatifinden destek

16 dakika önce

İZMİR'in Urla ilçesinin meşhur sakız enginarı, Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nce internet üzerinden alınan siparişlerle Türkiye'nin dört bir yanına vakumlanarak, kargoyla ulaştırılıyor.

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İZMİR'in Urla ilçesinin meşhur sakız enginarı, Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nce internet üzerinden alınan siparişlerle Türkiye'nin dört bir yanına vakumlanarak, kargoyla ulaştırılıyor. Peşin aldıkları ürünleri günlük olarak işleyen kooperatif üyeleri, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan üreticiye de destek oluyor.

Koronavirüs nedeniyle hasat ve satışta sıkıntısı yaşayan Urlalı sakız enginarı üreticisine Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi yardım etti. 5 yıl önce kurulan 187 üyesi bulunan kooperatif, günde 5 bin enginarı üreticiden peşin olarak satın alıp, kargo ile Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyor. Vakumlu ve taze olarak kargolanan sakız enginarları, tanesi 4 TL'den satılırken, ilçeye günde 20 bin TL girdi sağlanıyor. Salgın nedeniyle geleneksel Urla Enginar Festivali bu yıl yapılamazken, enginarların ellerinde kalma korkusu yaşayan üreticiler, Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi sayesinde internet üzerinden ürünlerini pazarlayarak rahat bir nefes aldı.

Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ikinci başkanı Sibel Uyar, 15 gün önce sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlardan sonra sakız enginarına tahminlerinin üzerinde bir talep geldiğini belirtip, "2 binin üzerinde mesaj aldık. Kooperatifin telefonları yoğunluktan kilitlendi. Gelen mesajların çoğuna cevap bile veremedik. Bu kadar talep gelmesine şaşırdık. Kooperatif olarak, biz, butik üreticiyiz. Çok fazla enginar işleyemiyoruz. Ama Urla'da çok fazla enginar tarlası var. Birçok noktadan Urla'nın sakız enginarından satın almak mümkün" dedi.

Kooperatifin sakız enginarını günlük olarak toplayıp, işlediğine dikkat çeken Uyar, koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonları, sokağa çıkma olması nedeniyle sadece perşembe gününe kadar üretim yapıp, kargoya verebildiklerini kaydetti. Kaymakamlık, belediye ve Ziraat Odası ile el ele verdiklerini dikkati çeken Uyar, "Bundan sonra da hep birlikte Urla'nın meşhur sakız enginarını Türkiye'nin dört bir yanına pazarlamaya talibiz" diye konuştu.

Kooperatif üyelerinden Nurten Adalı da, "Her yıl düzenlediğimiz Urla Enginar Festivali'ni bu yıl yapamadık. O nedenle biz de ilçenin gözde ürünü sakız enginarını kendimiz işlemeye karar verdik. Çok da iyi oldu. Kargoyla her yere üreticiden taze taze aldığımız enginarları hijyenik koşullarda sipariş verenlerin kapılarına kadar ulaştırıyoruz" diye konuştu.

'ALLAH KADINLARIMIZDAN RAZI OLSUN'

Yılda 100-120 bin enginar üreten çiftçi İsmail Epli, şunları söyledi:

"Allah kooperatif üyesi kadınlardan razı olsun. Koronavirüs salgının yaşandığı bu zor günlerde, ürünlerimizi bizden hem de peşin paraya alarak, elimizden tutuyorlar. Bu sayede, enginar üretimi için yaptığımız harcamalardan kaynaklanan borçlarımızı ödeyebiliyoruz. Daha ne isteyelim."


Türkiye, Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 08:31 Kaynak: DHA

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