Enginardaki rekolte ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü

Türkiye'nin enginar üretiminin yüzde 35'inin yapıldığı İzmir'de üreticiler, piyasada oluşan fiyattan ve bu yılki rekolteden memnun.

Çeşme'de enginar üreticilerinin mesaisi sabah erken saatlerde başlıyor. Öğlene kadar toplanan enginarların bir bölümü hemen satışa sunuluyor. Konserve, turşu ve kurutma için ayrılan enginarlar ise evlere taşınıyor. Kadınların elleriyle temizlediği enginarlar, müşterinin talebine göre hazırlanıyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen enginar özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hem Türkiye'de hem de yurt dışında ilgi görüyor.

Çeşme Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Keçeci, AA muhabirine, ilçenin turizmde olduğu kadar tarımda da iddialı olduğunu söyledi.

İzmir'de en fazla enginarın Çeşme ilçesinde yetiştirildiğini vurgulayan Keçeci, "İlçede 3 bin dekarın üzerinde enginar tarımı söz konusu. Bundan da yaklaşık 4 bin tonun üzerinde ürün alıyoruz. Sayıya vurduğumuzda da 30 milyona yakın üretim söz konusu." dedi.

Keçeci, hasadın en iyi döneminin nisan ile mayıs arası olduğunu, hasat işleminin mayısın ortasına kadar devam edebildiğini ifade etti.

Üreticilerle sık sık görüştüklerini ve sorunlarını çözmek için çalıştıklarını aktaran Keçeci, "Yaptığımız görüşmelerde enginar üreticilerimizin bu yıl kalite ve verimin yanında fiyattan da memnun olduğunu gördük. Bu bizi ayrıca sevindiriyor." diye konuştu.

Keçeci, üreticilerin semt pazarlarının yanı sıra kargo yoluyla da tüketicilere ürünlerini ulaştırabildiklerini ifade etti.

Enginarın sağlık açısından yararlı bir bitki olduğuna, tarihte de "soylu bitki" ve "bitkilerin kraliçesi" olarak anıldığına işaret eden Keçeci, "Yunan mitolojisinde enginar için yazılmış bir hikaye vardır. Enginar, bitkilerin kraliçesi olarak geçer. Sağlık anlamında da çok kuvveti bir bitki. Karaciğer dostu. Bağışıklığı güçlendirmek adında şu anda enginarın tam zamanı." dedi.

Reçeli de turşusu da yapılıyor

Yaklaşık 33 senedir enginar üretimi yapan Ersin Güvercin de eylülde ekimi başlayan enginarda ilk hasadın kasım sonunda yapıldığını dile getirdi.

Enginar hasadında son zamanlara geldiklerini belirten Güvercin, "Geçen sene hava şartları biraz kötüydü. Havalar ılıman gittiği için bu sene daha iyi. Fiyat anlamında da memnun edici." dedi.

Güvercin, diğer enginar üretim yerlerinde soğuk nedeniyle kalitede düşüş yaşandığına değinerek, bu yüzden Çeşme'deki ürünün fiyatlarının biraz daha yüksek olduğunu kaydetti.

Enginarın tarladan çıkış fiyatının 2,5-3 lira civarında olduğuna anlatan Güvercin, "Biz ailecek bu işi yapıyoruz. Türkiye'nin her yerine ürünlerimizi kargo ile gönderiyoruz. Sadece yaş olarak değil, konserve, turşu, sirke, çay, reçel de yapıyoruz. Enginarın kökünden çiçeğine her kısmını kullanıyoruz. Salgın bazı sektörü etkiledi ama bizi etkilemedi. Biz üretime devam ettik." ifadesini kullandı.