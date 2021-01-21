Engincan Ural'ın kıyafete harcadığı para şaşırttı

Tek başına alışverişe çıkan Engincan Ural, meydan katında bulunan mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Farklı imajı ve şık giyim tarzı ile her zaman meraklı bakışlarına üzerine toplayan Ural, uzun süre mağazaları dolaşıp 2021 yılı yeni sezon ürünleri inceledi.& ;

KIYAFETE SERVET HARCIYOR

Son yıllarda ilginç giyim tarzıyla dikkat çeken Engincan Ural'ın kıyafet masrafının ayda 20-25 bin lira arasında olduğu iddia edildi.



