Son Dakika Haberleri: Enginyurt'tan Fındıkta İyimser Tahmin

Enginyurt'tan Fındıkta İyimser Tahmin

9 dakika önce

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Fındık fiyatının şu anda 14-14,5 lira gibi bir seviyede seyretmesi, seneye bu fiyatın altına düşmeyeceğini gösteriyor.

Enginyurt'tan Fındıkta İyimser Tahmin, System.String[]
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Fındık fiyatının şu anda 14-14,5 lira gibi bir seviyede seyretmesi, seneye bu fiyatın altına düşmeyeceğini gösteriyor. O anlamda da üretici adına güzel bir şey olacak." dedi.

Enginyurt, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret ederek, Mecliste görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Gazetecilerin gündeme ilişkin soruları üzerine Enginyurt, Cumhur İttifakı'nın ruhuna zarar verecek hiçbir açıklamada bulunmayacağını belirterek, bunun dışında sorular sorulmasını istedi.

Hacca gitmek isteyip de uzun süredir bekleyenler için yaptığı çağrıyı hatırlatan Enginyurt, bu yöndeki taleplerin çok fazla olduğunu kaydetti.

Bu yöndeki açıklamasının ardından kendisini ülkenin pek çok yerinden arayanların olduğunu aktaran Enginyurt, "Ben Ordu'da böyle bir sıkıntı var gibi düşünüyordum ama Türkiye'nin her yerinde büyük bir sıkıntı olduğunu gördüm. İnşallah çözümlenir." diye konuştu.

Enginyurt, fındık taban fiyatının belirlenmesi öncesinde yaptığı açıklamaların Cumhur İttifakı'nı etkilemediğini vurgulayarak, "Fındık fiyatının şu anda 14-14,5 lira gibi bir seviyede seyretmesi, seneye bu fiyatın altına düşmeyeceğini gösteriyor. O anlamda da üretici adına güzel bir şey olacak." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:45 Kaynak: AA

Politika
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