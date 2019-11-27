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Engir Gölü'nün göçmen kuşları yuvasız kaldı

6 saat önce

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde suları çekilen Engir Gölü'ndeki sazlık alanda çıkan yangında bölgenin yarıdan fazlası tahrip oldu.

Engir Gölü'nün göçmen kuşları yuvasız kaldı, System.String[]

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde suları çekilen Engir Gölü'ndeki sazlık alanda çıkan yangında bölgenin yarıdan fazlası tahrip oldu.

Yeşilyurt Mahallesi yakınlarında bulunan Engir Gölü'nün Sivas-Kayseri kara yolu yakınlarındaki sazlık alanında dün çıkan yangında göçmen kuşların uğrak yeri olarak kullandığı 40 dekarlık sazlık bölgenin yarıdan fazlası zarar gördü.

Yetkililer tarafından sahada yapılan zarar tespit incelemesinde, kaplumbağa, tavşan gibi hayvanların da etkilendiği bölgede Sultan Sazlığı'ndaki kuş cennetine göç eden kuşların mola yeri olarak kullandığı sazlık bölge büyük ölçüde kullanılamaz hale geldi.

Yeşilyurt Mahallesi, Melikgazi, Kayseri, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:24 Kaynak: AA
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