Son Dakika Haberleri: Engir Gölü'nün göçmen kuşları yuvasız kaldı
Son Dakika Güncel Engir Gölü'nün göçmen kuşları yuvasız kaldı - Son Dakika

Engir Gölü'nün göçmen kuşları yuvasız kaldı

6 saat önce

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde suları çekilen Engir Gölü'ndeki sazlık alanda çıkan yangında bölgenin yarıdan fazlası tahrip oldu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde suları çekilen Engir Gölü'ndeki sazlık alanda çıkan yangında bölgenin yarıdan fazlası tahrip oldu.

Yeşilyurt Mahallesi yakınlarında bulunan Engir Gölü'nün Sivas-Kayseri kara yolu yakınlarındaki sazlık alanında dün çıkan yangında göçmen kuşların uğrak yeri olarak kullandığı 40 dekarlık sazlık bölgenin yarıdan fazlası zarar gördü.

Yetkililer tarafından sahada yapılan zarar tespit incelemesinde, kaplumbağa, tavşan gibi hayvanların da etkilendiği bölgede Sultan Sazlığı'ndaki kuş cennetine göç eden kuşların mola yeri olarak kullandığı sazlık bölge büyük ölçüde kullanılamaz hale geldi.

Engir Gölü'nün göçmen kuşları yuvasız kaldı

Yeşilyurt Mahallesi, Melikgazi, Kayseri, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı
Sayısal Loto'da 7 milyonluk ikramiye bir kişiye çıktı Irak'ın Necef kentinde göstericiler İran Başkonsoluğunu ateşe verdi İmamoğlu canlı yayında müjdeyi verdi! Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattının yapımına başlanıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 23:27:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Engir Gölü'nün göçmen kuşları yuvasız kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]