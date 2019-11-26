Son Dakika Haberleri: Engir Gölü sazlığında yangın çıktı, kuşlar telef oldu
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Engir Gölü sazlığında yangın çıktı, kuşlar telef oldu

6 saat önce

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde göçmen kuşların uğrak yeri Engir Gölü'nün sazlık kısmında çıkan yangında, 400 dekar alan zarar gördü, bazı kuşlar telef oldu.

Engir Gölü sazlığında yangın çıktı, kuşlar telef oldu, System.String[]

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde göçmen kuşların uğrak yeri Engir Gölü'nün sazlık kısmında çıkan yangında, 400 dekar alan zarar gördü, bazı kuşlar telef oldu.

Gesi İldem Mahallesi'nde bulunan Engir Gölü'nün sazlık kısmında öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Göçmen kuşların uğrak yeri olan Engir Gölü'nde çıkan yangını fark edenler, itfaiye ve orman müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını yaklaşık 2 saat süren çalışma ile kontrol altına aldı. Yangında, yaklaşık 400 dekar alanın zarar gördüğü, bazı kuşların da telef olduğu belirlendi.

'KISMEN KUŞLARIN TELEF OLDUĞUNU GÖRDÜK'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, "Bu alan içerisinde doğal yaşamın gerektiği hayvanların yaşadığını ve yaşam alanları olduğunu biliyoruz. Etrafta besicilerin çiftlikleri var. Rüzgarın olduğu bir bölge. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yukarı bölgede ağaç sulaması yapıyor. İç kısımda yangın bir noktadan başladı ve rüzgarın etkisiyle büyüdü. Sınırlı bir ortamda çalışmalarımızı sürdürdük. Yangında kısmen kuşların telef olduğunu gördük. Alanda bulunan tilkiler burayı terk etti. Bu durduk yere çıkan bir yangın değildir. Burayı yakan kişi ya da kişiler de sonucunu biliyordu. Alan çok büyük. Sulu müdahale şansımız yok. Yangının çıkış nedenini araştıracağız" dedi.


Melikgazi, İtfaiye, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:53 Kaynak: DHA
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