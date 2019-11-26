Engir Gölü sazlığında yangın çıktı, kuşlar telef oldu

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde göçmen kuşların uğrak yeri Engir Gölü'nün sazlık kısmında çıkan yangında, 400 dekar alan zarar gördü, bazı kuşlar telef oldu.

Gesi İldem Mahallesi'nde bulunan Engir Gölü'nün sazlık kısmında öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Göçmen kuşların uğrak yeri olan Engir Gölü'nde çıkan yangını fark edenler, itfaiye ve orman müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını yaklaşık 2 saat süren çalışma ile kontrol altına aldı. Yangında, yaklaşık 400 dekar alanın zarar gördüğü, bazı kuşların da telef olduğu belirlendi.

'KISMEN KUŞLARIN TELEF OLDUĞUNU GÖRDÜK'