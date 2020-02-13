English Chamber Orchestra, CRR'de konser verdi - Son Dakika
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English Chamber Orchestra, CRR'de konser verdi

6 saat önce

Dünyanın köklü orkestralarından English Chamber Orchestra (İngiliz Oda Orkestrası) Cemal Reşit Rey Konser Salonunda müzikseverlerle buluştu.

Dünyanın köklü orkestralarından English Chamber Orchestra (İngiliz Oda Orkestrası) Cemal Reşit Rey Konser Salonunda müzikseverlerle buluştu.

Stephanie Gonley'in solist ve şef olarak yer aldığı konserde, Franz Schubert'in "5 Alman Dansı" ve "Rondo, La Majör", Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Keman Konçertosu, No. 4" ve Joseph Haydn'in "Merkür Senfonisi, No. 43" eserleri seslendirildi.

İngiliz Oda Orkestrası, 400'den fazla bestecinin 1.500'den fazla eserini içeren plak koleksiyonuyla dünyanın en çok kayda sahip orkestrası olma özelliğini taşıyor.

English Chamber Orchestra'yı 1985'te ilk kez CRR Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur yönetmişti.

English Chamber Orchestra, CRR'de konser verdi

Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:39 Kaynak: AA
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