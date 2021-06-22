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ENHANCER Projesi girişimci adaylarının ufkunu açıyor - Son Dakika

ENHANCER Projesi girişimci adaylarının ufkunu açıyor

22.06.2021 10:42
ENHANCER Projesi girişimci adaylarının ufkunu açıyor, System.String[]

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü işbirliği ile Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından 11 ilde yürütülen "Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik...

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü işbirliği ile Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından 11 ilde yürütülen "Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi (ENHANCER)" kapsamında düzenlenen eğitimlerde, başarılı girişimciler, girişimci adaylarıyla deneyimlerini paylaşıyor.

Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Kayseri, Adana Mersin, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde sürdürülen proje kapsamındaki girişimci adayı eğitimleri devam ediyor. Türkçe ve Arapça dillerinde verilen eğitimlere başarı hikayeleri yazmış girişimciler de katılarak, deneyimlerini paylaşıyor. Bu kapsamdaki eğitimin konuğu bu kez ünlü iş kadını Ebru Dorman oldu.

"Dünya Devlerini Yöneten Elli Türk" listesinde yer alan, Türkiye'nin en güçlü iş kadınlarından Ebru Dorman, çevrimiçi gerçekleştirilen eğitime katılan Suriyeli ve Türk girişimci adaylarıyla başarı hikayesini paylaştı.

Türkiye'nin en güçlü iş kadınları arasında yer alan ve mahalle okulundan Harvard'a uzanan hikayesini anlattığı 'Hayallerinin Ötesi'nde Yaşamak' adlı bir de kitap yazan Ebru Dorman, 17 yılı yurtdışında geçen ve başarılarla dolu 25 yılı aşkın kariyerini; başarılı, mutlu, sağlıklı bir yaşam için tavsiyelerini; girişimcilik ve fırsat eşitliği konularındaki tecrübelerini paylaştı.

Katılımcıların büyük bir heyecan ve sorular yönelterek dinlediği Ebru Dorman, kitabından söz ederken, "Yıllardır okuduğum kitaplardan, katıldığım eğitimlerden, izlediğim videolardan, dünyanın dört bir köşesinden rol modeli yöneticilerimden, kendi hatalarımla öğrendiklerimden ve başarılı uygulamalarımdan harmanladığım pek çok tavsiyeyi bu kitapta topladım" dedi.

Eğitimin önemi

ENHANCER girişimcilik eğitiminin önemine dikkati çeken Ebru Dorman, "Burada girişimcilik eğitimleri alıyorsunuz. Bu eğitimler çok kıymetli. Bir kuruma bile girip çalışsanız girişimci ruhu ile çalışmış olursunuz. Çünkü kurumların buna ihtiyacı var. O yüzden bu eğitimler, kariyer seçiminiz ne olursa olsun çok önemli" dedi.

Girişimci adaylarına, "Başarı, ulaştığımız mevki veya elde ettiğimiz güç ile ölçülmez. Ün ya da unvan sahibi olmak ya da çok para kazanmakla da ölçülmez. Başarı bir hedef değil, bir yolculuktur" tavsiyesinde bulunan Ebru Dorman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Girişimcilik cesaret gerektirir. Bu eğitime katıldığınız için bu cesaretin sizde olduğunu anlıyorum. Kabuklarınızı kırmak istiyorsunuz ve bence de çok güzel bir adım atmışsınız. Girişimci olma sebebinizin ne olduğu önemli. Amacınız: Kimse benim patronum olmasın, kendim için çalışayım, esnek saatlerde çalışayım. Hızlı zengin olayım, ünlü olayım ise girişimci olmanızı tavsiye etmem. Girişimcilikte 7/ 24 çalışıyorsunuz. Girişimci olmak istiyorsanız esnek saatlerde çalışabilirsin. Hangi saatlerde çalışacağınızı kendiniz tayin edebilirsiniz. Girişimciliği seçtiyseniz güçlü bir sebebiniz olmalı. Amacınız varsa bir tutkunuz varsa büyük bir problemi çözmek için fikriniz varsa, kendinize ve ekibinize güveniyorsunuz harekete geçebilirsiniz. O tutku sizi o zorlu yolculukta ayakta tutan olur. Bir de ekip çok önemli. Çünkü, hiçbir şey tek başınıza olmaz. Ekip önemli. Harekete geçen kişi girişimcinin yapması gereken ilk iş doğru ekibi kurmaktır. Ancak doğru ekiple iş fikrini başarıya dönüştürebilirsiniz. Eğer doğru ekip yoksa belki bir müddet deneyim biriktirmek adına bir şirkette çalışmak daha doğru seçim olabilir.

Özellikle kurumsal müşterilere iş yapacaksanız daha önce kurumsal dünyada bir miktar zaman geçirmiş olmak, anlamak açısından da faydalı. O yüzden girişimcilik kolay çözüm değil daha zor olan bir seçenektir."

Ebru Dorman, hiç kimsenin bir deneme ile büyük başarılara ulaşamayacağını belirterek, "Yılmayın. Başarısız oldunuz veya işler istediğiniz gibi gitmediyse yılmayın, bir an önce kendinizi toparlayın. Üzülmek istiyorsanız üzülün ama onu bir an önce atlatıp ayağa kalkıp önünüze bakın. Başarısızlıktan neler öğrendiğinizi kendinize sorun. Girişimcilikte egoyu terbiye etmek, sabırlı olmak çok önemli. Ampulü bulan bilim insanı bir denemede başarılı olmadı, Roma bir günde inşa edilmedi" dedi.

Başvurular sürüyor

ICMPD Kıdemli Proje Müdürü Pınar Yapanoğlu ise Türk vatandaşları ve geçici koruma sağlanan Suriyelilerin girişimcilik becerilerini geliştirerek toplumdaki sosyo-ekonomik uyumun güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlayan eğitimlerin, yaz boyunca farklı gruplarda devam edeceğini, toplam 32 saatlik eğitimlere katılmak isteyenlerin başvuruda bulunabileceklerini bildirdi.

Pınar Yapanoğlu, 5 bin girişimci adayına ulaşılmasının beklendiği eğitimlerin Türkçe ve Arapça olarak iki dilde verildiğini, çevrimiçi düzenlenen eğitimlerde; ICMPD Türkiye tarafından geliştirilen girişimcilik müfredatının uygulandığını belirtti.

Girişimci adaylarının temel girişimcilikten pazarlama ve finansa, sunum ve şirket hukukuna kadar birçok konuda uzmanlardan eğitim aldıklarını, eğitimleri takiben uygulamalı atölye çalışmalarının da devreye gireceğini belirten Pınar Yapanoğlu, "Girişimcilik" ve "İş Dünyası" başlıklı seanslarda, ilham veren hikayelerini girişimci adaylarımızla paylaşan konuklarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Başvuruların "bit.ly/3tqpDLX" üzerinden online olarak yapılabildiği girişimcilik eğitimlerinde, "Girişimciliğe Giriş, Girişimcilik Ekosistemi, Girişimciliğin ve Şirket Kurmanın Hukuki Altyapısı, Düşünce Atölyesi, Takım Oluşturma, Pazarlama İletişimi ve Müşteri İlişkileri, Girişimciler için Temel Muhasebe, Yenilikçi Girişimcilik, Sunum Becerileri" gibi birçok konu kapsamlı olarak ele alınıyor.

6 günlük eğitimlere, Türk ve Suriyeli girişimci adayları katılabiliyor. - ANKARA

ENHANCER Projesi girişimci adaylarının ufkunu açıyor
ENHANCER Projesi girişimci adaylarının ufkunu açıyor

Avrupa Birliği, Girişimcilik, Türkiye, GÖÇ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ENHANCER Projesi girişimci adaylarının ufkunu açıyor - Son Dakika Ekonomi


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