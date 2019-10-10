Son Dakika Haberleri: ENI'den Doğu Akdeniz uyarısı: Bölgeye savaş gemileri gelirse sondajı bırakırız
Son Dakika Ekonomi ENI'den Doğu Akdeniz uyarısı: Bölgeye savaş gemileri gelirse sondajı bırakırız

ENI'den Doğu Akdeniz uyarısı: Bölgeye savaş gemileri gelirse sondajı bırakırız

51 dakika önce

Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapması için ruhsat verilen İtalyan ENI şirketi, bölgeye savaş gemilerinin gelmesi halinde çalışmalarına devam etmeyeceklerini duyurdu

ENI'den Doğu Akdeniz uyarısı: Bölgeye savaş gemileri gelirse sondajı bırakırız, System.String[]

Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama ve çıkarma faaliyetleri için lisans verdiği İtalyan ENI firması, bölgeye savaş gemilerinin gelmesi durumunda sondaj çalışmalarına devam


etmeyeceklerini duyurdu.

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Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Ekonomi

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:51 
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