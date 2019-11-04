Son Dakika Haberleri: Eni ve Total şirketlerinin 7'nci parsel planını değiştirdiği iddia edildi
Son Dakika Güncel Eni ve Total şirketlerinin 7'nci parsel planını değiştirdiği iddia edildi

Eni ve Total şirketlerinin 7'nci parsel planını değiştirdiği iddia edildi

7 saat önce

Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölge içerisinde birçok parselde hak sahibi olduğu iddia edilen İtalyan ENI ve Fransız Total şirketlerinin, enerji alanındaki programlarına 7'nci parselden başlama planlarını, Türkiye'nin de etkisiyle değiştirdiği öne sürüldü.

Eni ve Total şirketlerinin 7'nci parsel planını değiştirdiği iddia edildi, System.String[]

Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölge içerisinde birçok parselde hak sahibi olduğu iddia edilen İtalyan ENI ve Fransız Total şirketlerinin, enerji alanındaki programlarına 7'nci parselden başlama planlarını, Türkiye'nin de etkisiyle değiştirdiği öne sürüldü.

Kathimerini gazetesinin haberinde, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğin ve Türkiye'nin faaliyetlerinin, İtalyan ENI ve 7'nci parseldeki ortağı Total şirketlerini etkilediği ve bu şirketlerin söz konusu parselde enerji planlarında değişiklik yapmaya gittikleri iddia edildi.

Söz konusu iki şirketin, bu plan değişikliğine sebep olarak, "Rum hükümetiyle imzaladıkları anlaşmaların, diğer parsellerden başlanmasını elzem kıldığı" bahanesini gösterdiği belirtildi.

Haberde, ENI ve Total ortaklığının, doğrulama sondajıyla enerji programını 7'nci parsel yerine, yetki sahibi oldukları diğer parsellerden başlama düşüncesinde olduğu belirtilse de şirketlerin bu hamlesinin "7'nci parselden tamamen çekilme" anlamına gelmediği de savunuldu.

Fransız ve İtalyan şirketlerin enerji planlarının, sondaj platformu bölgeye geldiğinde netleşeceği ve platformun ise ocak ayının ilk yarısında bölgede olmasının beklendiği kaydedildi.

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden aldığı arama yetkisiyle, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerini sürdürüyor.

Güney Kıbrıs, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:16 Kaynak: AA
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