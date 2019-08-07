Son Dakika Haberleri: Enis Arıkan'ın büyük heyecanı: Ne yapacağımı bilmiyorum!
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Enis Arıkan'ın büyük heyecanı: Ne yapacağımı bilmiyorum!

1 saat önce

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, çarşamba gecesi Antalya Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de sahneye çıktı.

Enis Arıkan'ın büyük heyecanı: Ne yapacağımı bilmiyorum!, System.String[]
ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, çarşamba gecesi Antalya Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de sahneye çıktı. Konser için İstanbul'dan gelen oyuncu Enis Arıkan, ünlü şarkıcıyla aynı karede yer aldığı videoyu, sosyal medya hesabının 'hikaye' bölümünde paylaştı.

Otelin restoranında yemek yerken Jennifer Lopez'in geldiğini fark eden Arıkan, o anı telefonuyla kaydetti. Video paylaşımında "Şu an Jennifer geliyor, yemek yediğim yere. Şaka değil, şu an restorana geliyor. Ne yapacağımı asla bilemiyorum. Gizli çekim yaparsam güvenlik ne yapar, telefonumu alıp atar mı bilemiyorum" diyen Arıkan, ardından şarkıcının görüntüsünü çekti.

Arıkan'ın arkasından geçtiği görülen Jennifer Lopez, videoya makyajsız doğal haliyle yansıyor. Lopez'in kızı Emme Anthony'nin elinin tuttuğu, arkasından ise korumalarının geldiği görülüyor.
Amerika Birleşik Devletleri, Jennifer Lopez, Enis Arıkan, Antalya, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:34 
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