Oyuncu Enis Arıkan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Başarılı oyuncu Ezgi Mola, önceki akşam Instagram hesabından yayınladığı videoda koronavirüse yakalandığını, iki doz aşı olduğu için de bu süreci evinde rahat geçirdiğini söyledi. Mola'nın arkasından en yakın arkadaşı Enis Arıkan'dan da kötü haber geldi.

ENİS ARIKAN DA KORONAYA YAKALANDI

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde oynayan Enis Arıkan, sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşarak "Şu gördüğünüz dünya güzeli korona oldu" dedi. Enis Arıkan, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 2. sezon çekimleri başlayan Camdaki Kız'ın setine de ara verdi.

"AŞI OLMAMIM EKMEĞİNİ YİYORUM"

Aşı olduğu için hastalık sürecinde evinde geçirdiğini söyleyen oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı videoda "Gelen mesajların haddi hesabı yok. Hiç birine geri dönemiyorum uyuyor kalıyorum. Aşı olmanın ekmeğini yiyorum ve daha kolay atlatıyorum. Terliyorum, ve birazcık öksürüyorum" dedi.