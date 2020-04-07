Enis Arıkan panjura sıkışan kuşu kurtardı

Arıkan, kuşu yakaladıktan sonra bir kafese koyarak veterinere götürdü. Oyuncu, yaklaşık 20 gündür ev karantinasında olduğunu ve bu kuralı kuş için bozduğunu söyledi: "Kuşun kanadı yaralandığı için sıkışmış. Bu kuşun türü de ebabilmiş. Veterinerdeki tedavi işe yaradı."