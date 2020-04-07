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Enis Arıkan panjura sıkışan kuşu kurtardı
6 saat önce
Arıkan, kuşu yakaladıktan sonra bir kafese koyarak veterinere götürdü.
Arıkan, kuşu yakaladıktan sonra bir kafese koyarak veterinere götürdü. Oyuncu, yaklaşık 20 gündür ev karantinasında olduğunu ve bu kuralı kuş için bozduğunu söyledi: "Kuşun kanadı yaralandığı için sıkışmış. Bu kuşun türü de ebabilmiş. Veterinerdeki tedavi işe yaradı."
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 08:33
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