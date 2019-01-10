Son Dakika Haberleri: Enis Arıkan Yeni Sinema Filmi İçin El Sıkıştı

Enis Arıkan Yeni Sinema Filmi İçin El Sıkıştı

2 saat önce

Son dönemlerin popüler ismi Enis Arıkan başrolünde yer alacağı yeni sinema filmi için Hann film'le anlaştı.

Enis Arıkan Yeni Sinema Filmi İçin El Sıkıştı, System.String[]

Rol aldığı jet sosyete dizisinin yanı sıra sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da takipçilerini kahkahaya boğan sevilen oyuncununfilmi şimdiden büyük merakla bekleniyor...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:18 Kaynak: Bültenler

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