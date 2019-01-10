Enis Arıkan Yeni Sinema Filmi İçin El Sıkıştı
2 saat önce
Son dönemlerin popüler ismi Enis Arıkan başrolünde yer alacağı yeni sinema filmi için Hann film'le anlaştı.
Rol aldığı jet sosyete dizisinin yanı sıra sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da takipçilerini kahkahaya boğan sevilen oyuncununfilmi şimdiden büyük merakla bekleniyor...
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:18 Kaynak: Bültenler
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