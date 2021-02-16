Enis Berberoğlu: "Kazanan kaybeden yoktur, kazanan adalet duygusudur" - Son Dakika

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, "Kazanan kaybeden yoktur, kazanan adalet duygusudur. Kör topal da olsa gerçek olduğunu göstermek için doğrudur" ifadelerini kullandı.

Enis Berberoğlu, TBMM CHP Grup toplantısı öncesinde açıklama yaptı. Berberoğlu, açıklamasına Gara'da PKK tarafından katledilen devlet görevlilerine başsağlığı dileyerek başladı. Berberoğlu, Türkiye'nin gündeminin terörle, enflasyonla, hayat pahalılığı olduğunu kaydederek, "Ama kendimden bahsedeceğim. Çünkü Meclise geri döndüm. İçten duygularla söylüyorum, mesele ben değilim. Bu aslında herkesin adalet için verdiği hukuki mücadelenin bir noktaya gelmesidir. Bu noktaya tek başına gelmem mümkün olmazdı. Adalete inanan insanlar başrolde. Ben dosya adıyım, başka bir şey değilim. Kazanan, kaybeden yoktur kazanan adalet duygusudur. Kör topalda olsa gerçek olduğunu göstermek için doğrudur" dedi.

Eşine, avukatlarına ve Zeynep Öztürk'e minnet borcu olduğunu belirten Berberoğlu, "Beş yıl önce hukuk komedisi, rezaleti başladı. Ben utanıyorum bunları söylerken, çünkü memleket gündemi farklı. Ekonomi, pandemi ama 5 senedir bunları unutturmaya çalışan var" şeklinde konuştu.

Berberoğlu, kendisi hakkında karar okunmadan dosyanın adının 'MİT Tırları' olduğunu söyleyerek, "Ben mi durdurdum? Durduranları ben mi atadım? Ne utanmazlıktır. Sadece gazetede çıkan haberdir. Dahası muhtemelen Türkiye Cumhuriyeti'nde gizli yürütülen tek dosya olan 2017'de müebbet aldığım aynı mahkemede bir dava açıldı. 2014'te bir gazeteye dava açıldı. Bakın aynı heyet 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, bana müebbet veren, takipsizlik verdi. Mesele bir siyasi, hukuk rezaletidir. 24 ayrı yargıç tarafından yargılandık, var mı böyle bir rekor" diye konuştu.

Hakkında fezleke olduğunun hatırlatılması üzerine Berberoğlu, "Hiçbir itirazım yok. Biraz hukuk bilen Anayasa Mahkemesi'ne gittiğimizde talebimizin yeniden yargılanma olduğunu anlar. Ama adil yargılama olacak mı bunu tartışalım. Benim kararımı yollayan mahkeme hukuk açısından çok zayıf" ifadelerini kullandı.

Berberoğlu şöyle konuştu:

"Zerre kadar korkmuyorum. Ben bu mahkemeleri gördüm, hapsi de gördüm, ne yapacaklar? Asacaklar mı, ne yapacaklar? Bunlar ilkeme ters düşüyorum ben unutulmak istiyorum. Bu yaşta yapacağım bu kadar."

Anayasa Mahkemesi kararına rağmen fezleke düzenlediğine ilişkin soruya, Berberoğlu, "Kanunen sıkıntı yok, orada Karma Komisyon geçecek, oylanacak. Bu dava için dokunulmazlığım kalkacak. Ama sorunun siyasi kısmına dönecek olursak, bir dünya fezleke var. Neden ben diye sormayacağım. Meclis oylaması için de konuşmayacağım Bin 304'nücü fezleke benim. Bunu birinci sıraya almak hukuken açıklanacak değil ama siyasi ayağı var bunun" diye konuştu. - ANKARA