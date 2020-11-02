Enis Berberoğlu'nun avukatlarından hakimler hakkında HSK'ya şikayet dilekçesi - Son Dakika

Enis Berberoğlu'nun avukatları tarafından İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı kanalıyla HSK'ya gönderilen dilekçede, şikayette bulunulan İstanbul 14. ve 15. Ağır Ceza Mahkemesi heyetindeki hakimlerin, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen bireysel başvuru kararını tanımamak ve gereğini yerine getirmemek suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları iddia edildi.

Dilekçede, hakimler hakkında " mevzuatta kendilerine tanınmayan bir yetkiyi kullanmak suretiyle görevi kötüye kullanmak, şikayetçinin mahkemeye erişim hakkını ve bu bağlamda adil yargılanma hakkını engellemek, şikayetçi hakkında siyasi hakların kullanılmasını engellemek, şikayetçi hakkında hürriyetten yoksun kılmak" suçlarından suç duyurusunda bulunuldu.

ÜST MAHKEME KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA HÜKMETMİŞTİ

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği "hak ihlali" kararının ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, "yerindelik denetimi kapsamında kaldığı" gerekçesiyle yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermişti. Enis Berberoğlu'nun avukatları da bu karara karşı üst mahkemeye itirazda bulunmuştu. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi de itiraz hakkında "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmişti.

- İstanbul