Son Dakika Haberleri: Enis Fosforoğlu hayatını kaybetti(1)
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Enis Fosforoğlu hayatını kaybetti(1)

1 saat önce

TİYATRO sanatçısı Enis Fosforoğlu, Büyükada'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

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TİYATRO sanatçısı Enis Fosforoğlu, Büyükada'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. 71 yaşındaki Fosforoğlu, 11 Haziran'da kalp krizi geçirmişti. Bir süre hastanede tedavi olan sanatçı ardından taburcu edilmişti. Fosforoğlu'nun Pazartesi günü Kadıköy'deki Moda Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 08:41 Kaynak: DHA
Kalp Krizi, Enis Fosforoğlu, Güncel
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