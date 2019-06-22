Enis Fosforoğlu hayatını kaybetti(1)
1 saat önce
TİYATRO sanatçısı Enis Fosforoğlu, Büyükada'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 08:41 Kaynak: DHA
TİYATRO sanatçısı Enis Fosforoğlu
, Büyükada'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. 71 yaşındaki Fosforoğlu, 11 Haziran'da kalp krizi geçirmişti. Bir süre hastanede tedavi olan sanatçı ardından taburcu edilmişti. Fosforoğlu'nun Pazartesi günü Kadıköy
'deki Moda
Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
- İstanbul
Ünlü oyuncu Enis Fosforoğlu, hayatını kaybetti
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