Enisey 105-90 Bahçeşehir Koleji - Son Dakika
Son Dakika Spor Enisey 105-90 Bahçeşehir Koleji - Son Dakika Spor

Enisey 105-90 Bahçeşehir Koleji

6 saat önce

Krasnoyarsk şehrindeki Arena Sever'de oynanan maçın çekişmeli geçen ilk çeyreği 25-23 Rus ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

Enisey 105-90 Bahçeşehir Koleji, System.String[]

Krasnoyarsk şehrindeki Arena Sever'de oynanan maçın çekişmeli geçen ilk çeyreği 25-23 Rus ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyotta rakibinin ataklarını savunmakta zorlanan Bahçeşehir Koleji, devre arasına 57-41 geride girdi.


Karşılıklı basketlerin atıldığı ikinci yarıda farkı kapatamayan Bahçeşehir Koleji, 3. çeyreği 83-69 geride tamamladı. Üstünlüğünü son çeyrekte de sürdüren ev sahibi ekip mücadeleyi 105-90 kazandı.


Bahçeşehir Koleji, L Grubu'nun ikinci haftasında 18 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da Hollanda'nın ZZ Leiden takımını ağırlayacak.


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Krasnoyarsk, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:25 
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