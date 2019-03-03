Son Dakika Haberleri: Enişte Delil Yetersizliğinden Serbest! Rebecca'dan Hala İz Yok

Enişte Delil Yetersizliğinden Serbest! Rebecca'dan Hala İz Yok

53 dakika önce

ALMANYA'nın başkentinde 17 Şubat gecesini ablası ve eniştesinin evinde geçiren ve 18 Şubat'ta okula gitmesi gereken Rebecca, ne okula gitti ne de kendisinden bir haber alınabildi.

Enişte Delil Yetersizliğinden Serbest! Rebecca'dan Hala İz Yok, System.String[]
ALMANYA'nın başkentinde 17 Şubat gecesini ablası ve eniştesinin evinde geçiren ve 18 Şubat'ta okula gitmesi gereken Rebecca, ne okula gitti ne de kendisinden bir haber alınabildi. Rebecca'nın nerede olduğuna ilişkin henüz bir bilgiye ulaşılamadı. Polis, genç kızın yaşadığına ihtimal vermiyor ancak ailesi kızlarının yaşadığına inanıyor. Genç kızın kaybolduğu gün ablası sabah erkenden işe giderken, eniştesi ise sabaha karşı eve gelmişti. Ablası işe gittiği sırada genç kız hala uyuyordu.

BİLİNMEYEN BİR ADRESTE KALIYOR

Çelişkili ifadeleri nedeniyle şüpheli olarak yakalanan Rebecca'nın ablasının eşi Florian R. ise 24 saat sonra çıkarıldığı nöbetçi hakim tarafından serbest bırakıldı. Hakim, Florian R.'nin Rebacca'nın kaybolmasıyla bir ilgisini gösteren yeteri kadar delilin olmadığına hükmetti. Serbest bırakılan enişte Florian R. eşyalarını koyduğu bir çantayla evini terk etti. Bir tanıdığının otomobiline binen Floria R., bilinmeyen bir adreste kalıyor.

SAVCI VE POLİSE GÖRE ENİŞTE REBECCA'YI ÖLDÜRDÜ

Savcı ve soruşturmayı yürüten polis ekibi, delil yetersizliğinden serbest bırakılan 27 yaşındaki enişte Florian R.'nin Rebecca'yı öldürdüğünden hareket ediyor. Eniştenin çelişkili ifadeler vermesi nedeniyle suçlandığı öğrenildi. Rebecca'nın babası ise damadının suçsuzluğuna inanıyor. Bild gazetesine konuşan baba, damadının serbest bırakılmasına sevindiğini söyledi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:50 

Sabah, Genç, Güncel
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