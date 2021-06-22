Enişte-kayınço vurgunu MASAK raporlarına girdi: 1 yılda dev para toplamışlar - Son Dakika

Eskişehir'de Eren Düzyol, kayınbiraderi Halil Başoğlu ve yazılımcı Muhammet Satıroğlu tarafından kurulan ve yüzlerce kişiyi reklam izleme vaadiyle kandıran 'Ankaway' adlı saadet zincirine ilişkin MASAK raporları ortaya çıktı. Raporlarda, kısa süre içerisinde şirketin kazandığı devasa para miktarına yer verildi. MASAK raporuna göre 2015 yılında 2 bin 693 lira hesaba nakit para girişi tespit edilirken, sistemin kurulduğu 2016 yılında ise nakit girişinin 11 milyon 657 bin 625 lira olduğu belirlendi. Davanın tutuksuz sanıkları 19 Kasım'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

2 YILDA 7 MİLYON LİRA TOPLADILAR

Eskişehir'de kurdukları 'Ankaway' isimli saadet zinciriyle üye toplayıp, bu kişilere internetten reklam izleyerek yatırdıkları paraya karşılık yüzde 45 kar vaadinde bulunup dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Eren Düzyol ile kardeşi ve kayınbiraderinin de aralarında yer aldığı 9 kişi hakkında 4 bin 870 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Eskişehir 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 2 yılda 7 milyon lira toplandığı öne sürüldü.

FARKLI İLLERDEN ŞİKAYETLER GELDİ

Farklı illerden para yatıranların şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 42 sayfalık iddianame, 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Nitelikli dolandırıcılık iddialarına ilişkin 7 kişinin mağdur, 1 kişinin müşteki-şüpheli ve 479 kişinin de müşteki olarak yer aldığı iddianamede kurucu Eren Düzyol (38), kardeşi Ersin Düzyol (36), kayınbiraderi Halil Başoğlu (27), yazılımcı Muhammet Satıroğlu (27) ile şirket çalışanları Delil Ertuğrulhan Ay (29), Kadir Turgut (42), Murat Turgut (44), Sadettin Er (41) ve Savaş Işık (45) hakkında her mağdur-müşteki adına 3 yıldan 10 yıla kadar, toplamda her sanık için 1461 yıldan 4 bin 870'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede sanıklar hakkında, suçun 3'ten fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi nedeniyle verilecek cezanın da yarı oranında arttırılması talep edildi.

180 SANİYE REKLAMA KARŞILIK PARA ÖDEME VAADİ

Site ve sistem üzerinde yapılan incelemede, yatırılan paranın yüzde 60 kadar kazanç verdiği, sisteme girmek için 750 lira para yatırılması gerektiği ve 4 ay sonra yatırılan bu tutarın 1320-1500 lira olarak geri ödendiği, şirkete girip üye olduktan sonra açılan panelde 180 saniye reklam izlenmesi durumunda şirketin 1-13 lira arasında para ödediği, ayrıca bu sisteme 7 farklı kazanç türünün mevcut olduğu tespit edildi. İddianamede yer alan bilgilere göre, tavsiye edip sisteme kazandırılan her 2 kişi için 250 lira ödeme yapıldığı, bu tutarın 440 liraya kadar çıkabildiği anlaşıldı. Ayrıca Ankaway sistemine para yatıran bir çok kişinin yatırdıkları anaparayı geri alamadıkları yönünde şikayetlerinin bulunduğu belirtildi.