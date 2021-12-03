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Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı - Son Dakika

Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı

03.12.2021 12:28
Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı

Bursa'da eşinin erkek kardeşinin liseye giden kızı S.K.'ye (15) tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan R.Ö. hakkında dava açıldı. R.Ö.'nün önümüzdeki haftalarda yargılanmasına başlanacak. Davadan önce kızın polise verdiği ifade de ortaya çıktı. S.K., psikolog eşliğinde verdiği ifadede, "Kullandığı otomobilde ön koltuğuna oturdum. Bu sırada bana şoförlük öğretmek istediğini söyleyip, bacaklarımı okşamaya başladı. Rahatsız oldum. Daha ileri gitmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan ve liseye giden, babası cezaevinde olduğu için babaannesiyle kalan S.K. adlı kız çocuğu, kasım ayında rehberlik öğretmenine gidip, eniştesi R.Ö.'nün, yazın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Rehber öğretmenin durumu polise bildirmesi üzerine S.K.'nin, psikolog eşliğinde ifadesi alındı.

"ARABADA BACAKLARIMI OKŞADI"

S.K., "Evlerinde otururken eniştem bana 'Hadi sigara almaya gidelim' dedi. Ben de kabul ettim. Kullandığı otomobilde ön koltuğuna oturdum. Bu sırada bana şoförlük öğretmek istediğini söyleyip, bacaklarımı okşamaya başladı. Rahatsız oldum. Daha ileri gitmeye başladı. Kendimi geri çekince bana 'Benden iğreniyorsun değil mi? Evet iğreniyorsun. İstediğin kişiye anlatabilirsin ama sana kimse inanmaz' dedi ardından beni eve bıraktı. Diğer olayı ise hastaneye gittiğimizde yaşadık. Bu kez para uzatıp, 'Sigara alırsın' dedi. Parayı alınca 'Ama bu karşılıksız olmaz' diyerek gözleriyle rahatsız edici şekilde beni süzmeye başladı" dedi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE KONULDU

S.K.'nin ifadesinden sonra R.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen R.Ö., "Kendisi yalan söylüyor. Annesinin dolduruşuna geldi. S.K.'yi kendi çocuklarımdan ayırt etmedim. Onlar gibi sevdim. Yöneltilen suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum" diye konuştu. Adliyeye sevk edilen R.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

YARGILANMASINA İLERLEYEN GÜNLERDE BAŞLANACAK

Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma sonunda R.Ö. hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlarından 8 ile 18 yıl arasında hapis cezası istemiyle ağır ceza mahkemesinde dava açıldı. Tutuklu sanık R.Ö.'nün yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Enişteden liseli kıza mide bulandıran cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı
Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı

Yıldırım, Sigara, Kasım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı - Son Dakika


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