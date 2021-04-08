Eniştelerini darbeden kardeşler için 'kadın cinayetini önlemek istediler' dedi - Son Dakika

ANTALYA'da enişteleri Ahmet Asrav'ı (36) darbettikleri suçlamasıyla tutuklanan Mehmet ve Ahmet Uysal kardeşlerin yakınları, ikilinin suçsuz olduğunu iddia etti. Mehmet Uysal'ın eşi Emine Uysal, "Eşimle ağabeyim bir kadın cinayetinin önüne geçmek için konuşmaya gittiler, şu an cezaevindeler" dedi.

Kepez ilçesinde yaşayan 5 yıllık evli çift Emine ve Ahmet Asrav arasında geçen haftalarda tartışma çıktı. İddiaya göre Emine Asrav'ın ailesi, tartışmayı öğrenince çiftin boşanmasını istedi. Asrav çifti ise boşanmak istemediklerini söyledi. Geçen hafta Emine Asrav'ı arayan ağabeyleri, 'Son kararın nedir' diye sordu. Emine Asrav boşanmak istemediğini söyleyince ağabeyleri Mehmet ve Ahmet Uysal, Ahmet Asrav'ın iş yerine gitti. İş yerine girer girmez Asrav'a saldıran kardeşler, tezgahın üzerinden atlayıp, yumruk atmaya başladı. Ardından demir sandalyeyi alan 2 kardeş, Asrav'a vurmaya başladı. Arbede sırasında cam kolonya şişesini alan Mehmet ve Ahmet Uysal, Asrav'ın başına vurarak yaraladı. Ardından iş yerindeki bilgisayarın klavyesiyle vurmaya başladıkları Asrav'ın boynuna iddiaya göre kaynar su döktüler. Olay sırasında Mehmet Uysal'ın sağ bileği kırılırken, dökülen kaynar suyla ağabeyiyle birlikte vücudunda yanıklar oluştu. Dün polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet ve Ahmet Uysal, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.