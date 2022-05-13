"Eniştem karıma göz koymuştu" diyerek mermi yağdırdı: Akrabasını ağır yaralayan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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"Eniştem karıma göz koymuştu" diyerek mermi yağdırdı: Akrabasını ağır yaralayan şüpheli yakalandı

13.05.2022 15:37

Bursa'da aralarında husumet bulunan akrabası Erkan Lekesüzgöz'ü tabancayla vurup ağır yaralayan Ünal E. İstanbul'da yakalandı. Ünal E. gerçekleştirdiği saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Namusumu temizledim. Eniştem karıma göz koymuştu" dedi.

Dün saat 23.00 sıralarında Gemlik ilçesi Balıkpazarı Mahallesi'nde meydana gelen olayda husumetli akrabalar Erkan Lekesüzgöz ile Ünal E. ve Orhan Keskin iddiaya göre, sokakta karşılaştı. Erkan Lekesüzgöz ile Ünal E. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Ünal E., belinden çıkardığı tabancayla Lekesüzgöz'e ateş etti.

Akrabasını kurşun yağmuruna tuttu, 'Karıma göz koymuştu, namusumu temizledim' dedi

ÖLDÜRÜP YAYA OLARAK KAÇTI

Lekesüzgöz, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 3 kurşunla yaralandı, şüpheli ise olay yerinden yaya olarak kaçtı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Lekesüzgöz, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne, buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.Şüpheli Ünal E., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin takibiyle İstanbul'da yakalandı.

Akrabasını kurşun yağmuruna tuttu, 'Karıma göz koymuştu, namusumu temizledim' dedi

"KARIMA GÖZ KOYMUŞTU"

Ünal E. ile birlikte kendisine yardım ettiği iddia edilen L.E. (51), A.E. (26) ve M.D. (32) de gözaltına alındı. Geniş güvenlik önlemleriyle Gemlik'e getirilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ünal E. emniyete getirilişi sırasında, "Namusumu temizledim. Eniştem karıma göz koymuştu" dedi.

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İstanbul, Hisarcık, Gemlik, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Eniştem karıma göz koymuştu' diyerek mermi yağdırdı: Akrabasını ağır yaralayan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Eniştem karıma göz koymuştu" diyerek mermi yağdırdı: Akrabasını ağır yaralayan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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