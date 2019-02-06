Eniştesi Tarafından Silahla Vurulan Kişi Ağır Yaralandı
1 saat önce
Sivas'ta alacak meselesinden çıktığı iddia edilen tartışmada eniştesi tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.
Sivas'ta alacak meselesinden çıktığı iddia edilen tartışmada eniştesi tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, alacak meselesi yüzünden aralarında husumet bulunduğu öne sürülen S.D, kayınbiraderi M.Ç. (32) ile Örtülüpınar Mahallesi Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi önünde karşılaştı.
S.D, tartıştığı kayınbiraderine tabancayla ateş etti.
Başından ve göğsünden yaralanan M.Ç, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
M.Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Şüpheli S.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:55 Kaynak: AA
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