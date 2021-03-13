Eniştesi tarafından tecavüze uğrayan adamın ormanda çekilen çıplak fotoğrafları ortaya çıktı - Son Dakika

Eniştesi tarafından tecavüze uğrayan adamın ormanda çekilen çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

13.03.2021 08:28

Ablasının 20 yıllık eşi İsa Akman tarafından dolandırıldığını hatta ormanda tecavüze uğradığını söyleyen Abdurrahman Çığ, Müge Anlı'ya başvurarak yardım istedi. Anlı'nın dün yayınlanan programında ise Çığ'ın Anlı ekibine gönderdiği ormanda çekilen çırılçıplak fotoğrafları ekrana geldi.

Yıllardır ATV ekranlarında yayın yapan Müge Anlı'nın programına başvuran Abdurrahman Çığ, anlattıklarıyla herkesi ekrana kilitledi. 40 yaşındaki Abdurrahman Çığ, 20 yıllık eniştesi İsa Akman tarafından kandırıldığı ve maddi ve manevi iddiasıyla istismar edildiği, bir ormanda ise tecavüze uğradığı iddiasıyla Müge Anlı ve ekibine başvurdu.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI EKRANA GELDİ

Akıl almaz olaylar zincirinde flaş bir gelişmesi yaşandı. Abdurrahman Çığ'a yapılan şantajın görüntüleri ortaya çıktı. Talihsiz adamın, Antalya Manavgat'a götürülüp çıplak fotoğraflarının çekilmesi herkesin ağzını açık bıraktı. Yaşadıklarını anlatan Çığ, "Benim orada fotoğraflarımı çekip vücudumun bazı yerlerini kestiler. Sonra da İsa Akman beni çıplak şekilde ablamla yaşadığı eve götürdü. 3 gün orada kaldım" dedi.

Eniştesi tarafından tecavüze uğrayan adamın ormanda çekilen çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Abisi o halde görünce bir şey yapamadığını söyleyen abla kardeş ise, "Eşim 3 gün evden çıkmadı telefonumu da aldı. Ben de abimin yaşadıklarını dosyaya yazıp ona jandarmaya git dedim" ifadelerini kullandı.

Eniştesi tarafından tecavüze uğrayan adamın ormanda çekilen çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

ENİŞTENİN VUKUATLARI ORTAYA ÇIKIYOR

Çığ başına gelenleri çıkıp açıklamasının ardından ailenin köylüleri Müge Anlı'nın programına telefonla bağlanarak İsa Akman'ın kendilerine yaşattıklarını anlattı. Köylüler, Çığ ailesinin 980 hayvanının, enişteleri tarafından alınıp satıldığı iddia edildi. Hakkında tecavüz ve dolandırıcılık suçlaması bulunan enişte İsa'nın 2019 yılında ölümle sonuçlanan bir vukuatının da olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre, İsa'nın yaptığı peynirleri yiyen 9 kişi sağlık sorunları yaşadı 1 kişi de yaşamını yitirdi.

Eniştesi tarafından tecavüze uğrayan adamın ormanda çekilen çıplak fotoğrafları ortaya çıktı
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu

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Son Dakika Magazin Eniştesi tarafından tecavüze uğrayan adamın ormanda çekilen çıplak fotoğrafları ortaya çıktı - Son Dakika Magazin


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