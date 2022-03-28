Eniştesi tarafından vurulan polis memuru kadın cinayetini önlemiş - Son Dakika
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Eniştesi tarafından vurulan polis memuru kadın cinayetini önlemiş

28.03.2022 10:22
Eniştesi tarafından vurulan polis memuru kadın cinayetini önlemiş

Adana'da eniştesi tarafından sokak ortasında vurulan polis memurunun ablasının hayatını kurtardığı öne sürüldü.

Adana'da eniştesi tarafından sokak ortasında vurulan polis memurunun ablasının hayatını kurtardığı öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay, 25 Mart günü saat 13.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Ramazan U. eniştesi polis memuru Ramazan Y.'yi sokak ortasında tabancayla vurarak yaralayıp kaçtı. İddiaya göre, Ramazan U., Ümmü U. ile evlendikten sonra eşine sürekli şiddet uyguladığı için kadın boşanma kararı aldı. 2 çocuğunu da alan genç kadın polis memuru kardeşi Ramazan Y.'ye sığındı. Polisi memurunun vurulduğu günde aileyi takip eden Ramazan U. iki çocuğunu kaçırıp eşini de öldürmek istedi ancak buna polis memuru engel oldu. Bu nedenle daha sonra çocuklarını alan zanlı polis memurunu da sokak ortasında vurduğu öne sürüldü. Firari zanlı şimdi her yerde aranıyor.

(Fatih Keçe/ İHA)

Eniştesi tarafından vurulan polis memuru kadın cinayetini önlemiş
Eniştesi tarafından vurulan polis memuru kadın cinayetini önlemiş

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Polis Memuru, Seyhan, Adana, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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