Eniştesi tarafından vurulan şahıs ağır yaralandı - Son Dakika

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde tartıştığı eniştesi tarafından silahla vurulan şahıs ağır yaralandı.



Olay, Bahşılı ilçesi Doğanay Mahallesi 340. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.H. isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşinin ağabeyi Z.A. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, T.H. yanında bulunan ruhsatsız tabanca ile kayınbiraderi Z.A.'yı sol omuzundan vurdu. Ağır yaralanan Z.A., olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan Z.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, T.H. polis ekiplerince gözaltına alındı.



Olayla ilgili araştırma başlatıldı. - KIRIKKALE