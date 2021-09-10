Üye Girişi
Eniştesi ve babasının öldürüldüğü saldırıdan kurtulan Enes: Beni de öldürecekti - Son Dakika

Eniştesi ve babasının öldürüldüğü saldırıdan kurtulan Enes: Beni de öldürecekti

10.09.2021 13:24
Eniştesi ve babasının öldürüldüğü saldırıdan kurtulan Enes: Beni de öldürecekti, System.String[]

KONYA'da kayınpederi Bekir Dağdeviren (68) ile bacanağı Mustafa Arslan'ı (36) iş yerlerinde pompalı tüfekle vurarak öldüren, kayınbiraderi Enes Dağdeviren'i de öldürmeye teşebbüs eden Şenol Yasak'ın (39) 'kasten öldürme' ile 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından yargılanmasına başlandı.

KONYA'da kayınpederi Bekir Dağdeviren (68) ile bacanağı Mustafa Arslan'ı (36) iş yerlerinde pompalı tüfekle vurarak öldüren, kayınbiraderi Enes Dağdeviren'i de öldürmeye teşebbüs eden Şenol Yasak'ın (39) 'kasten öldürme' ile 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından yargılanmasına başlandı. Enes Dağdeviren, "Babamın vurulduğunu gördüm. Çevredekilerin müdahalesiyle silahı elinden aldık. Beni de öldürecekti" dedi.

İki çocuk annesi Halime Yasak, işsiz olan 17 yıllık eşi Şenol Yasak'tan şiddet gördüğü için, geçen yıl eylül ayında 15 yaşındaki oğlunu da yanına alıp Muğla'daki akrabasının yanına gitti. Halime Yasak, ardından eşine boşanma davası açtı. Boşanma davasını öğrendikten sonra Muğla'ya giden Şenol Yasak, eşini, çalıştığı yerde silahla rehin aldı. Olayın ardından yaklaşık bir ay cezaevinde kalan Yasak, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Yasak, eşiyle barışmak için tekrar girişimlerde bulundu. Her defasında olumsuz yanıt alan Şenol Yasak, 12 Ocak günü akşam saatlerinde, oto tamircisi kayınpederi Bekir Dağdeviren'in evine gitti. Yasak, iddiaya göre, evin önünde kayınbiraderleri Miraç ve Enes Dağdeviren ve mobilya ustası bacanağı Mustafa Arslan ile tartışıp, tehdit etti. Şikayet üzerine gözaltına alınan Yasak, ifadesi alındıktan sonra gece yarısı serbest bırakıldı.

BACANAĞINI VE KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜŞenol Yasak, 13 Ocak'ta bacanağı Mustafa Arslan'ı iş yerine gidip, pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Yasak, daha sonra kayınpederi Bekir Dağdeviren'in de iş yerine gitti. Dükkan önünde karşılaştığı kayınpederine pompalı tüfekle ateş açıp, karnından yaralayan Şenol Yasak, içeri girince kayınbiraderi Enes Dağdeviren tarafından engellendi. Yasak, çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Yaralı Bekir Dağdeviren de ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Şenol Yasak, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.İKİ KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİSavcı, iddianamesinde Şenol Yasak hakkında kayınpederi ve bacanağını öldürdüğü için 'kasten öldürme'den iki kez müebbet hapis cezası istedi. Kayınbiraderi Enes Dağdeviren'e yönelik olarak da 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar yargılanmasını talep etti. Ayrıca Şenol Yasak'ın, Mustafa Arslan'a gerçekleştirdiği saldırının ardından Arslan'a ait iş yerinin önünde park halindeki kamyonetini alıp kayınpederinin iş yerine gittiği için de 'Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar daha yargılanması istendi.YARGILANMASINA BAŞLANDIİddianamenin Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından Şenol Yasak'ın yargılanmasına başlandı. Bugün görülen duruşmaya taraf avukatları, öldürülen Bekir Dağdeviren'in oğulları Mecit ve Enes Dağdeviren katıldı. Tutuklu Şenol Yasak'ın ise hastanede tedavi gördüğü için mahkemeye katılamadığı belirtildi.SALDIRIDAN KURTULDUSilahlı saldırıdan kurtulan Enes Dağdeviren, olay günü yaşadıklarını anlattı. Daha önce verdiği ifadelerin doğru olduğu belirten Dağdeviren, Şenol Yasak'ın kendisini de öldürmek istediğini belirterek, 'Polisteki ifadelerim doğrudur. Büroda otururken babamın sesini duyunca dışarı çıktım. O sırada silah sesi duydum. Babamın vurulduğunu gördüm. Daha sonra sanık benim üzerime gelince büroya geri girdim. Silahı iki eliyle tutuyordu. Kapıyı açmak için silahı bırakınca hemen üzerine atıldım. 4-5 kez yerde yuvarlandık. Daha sonra da çevredekilerin de müdahalesiyle silahı elinden aldık" diye konuştu.Öldürülen Bekir Dağdeviren'in en büyük oğlu Mecit Dağdeviren ise, "Bekir Dağdeviren benim babam olur, olay anını görmedim. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.SİLAHI ALAN TANIK ANLATTIEnes Dağdeviren ile yaşadığı arbedede Şenol Yasak'ın elinden tüfeği alan Hasan Alıcı da olay günü yaşananları anlatarak, "Olay yerine 20 metre mesafede çalışıyordum. İlk önce silah sesi duydum, bir şey göremedim. İkinci kez silah sesi duyunca, sonra Enes'in dükkanından 2 kişinin çıktığını gördüm. Boğuşuyorlardı. Ellerinde silah vardı. Enes, sanığın elindeki silahı almaya çalışıyordu. Enes, sanığın arkasından sarılınca ben de elindeki silahı alarak bir kenara koydum. Hemen Bekir ağabeyin yanına koştum ve ambulansı aradım" diye konuştu.Olayın bir diğer tanığı Mahmut Sami Erkoç ise sanığı nasıl yakaladıklarını anlattı. Erkoç, "İş yerinde çalışıyordum. Enes'in dükkanıyla benim dükkanım arasında 4 dükkan var. İlk silah sesi duyduğumda torpil zannedip önemsemedim. İkinci silah sesini duyunca hemen dışarı çıktım. Komşu esnafı görünce ben de gidip müdahale etmek isterken silah bir anda bana döndü. Daha sonra onun elindeki silahı alarak bir kenara oturttuk, kaçmasın diye tuttuk" dedi.

Olayın tanıklarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı erteledi.

?


Eniştesi ve babasının öldürüldüğü saldırıdan kurtulan Enes: Beni de öldürecekti
Eniştesi ve babasının öldürüldüğü saldırıdan kurtulan Enes: Beni de öldürecekti
Eniştesi ve babasının öldürüldüğü saldırıdan kurtulan Enes: Beni de öldürecekti
Eniştesi ve babasının öldürüldüğü saldırıdan kurtulan Enes: Beni de öldürecekti
Eniştesi ve babasının öldürüldüğü saldırıdan kurtulan Enes: Beni de öldürecekti
Eniştesi ve babasının öldürüldüğü saldırıdan kurtulan Enes: Beni de öldürecekti
Eniştesi ve babasının öldürüldüğü saldırıdan kurtulan Enes: Beni de öldürecekti

Mustafa Arslan, Silah, Konya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eniştesi ve babasının öldürüldüğü saldırıdan kurtulan Enes: Beni de öldürecekti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

15 tavukla başladı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira 13:27 15 tavukla başladı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi 12:47 Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı 12:45 Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı
1 dakika bile maça çıkmayıp 4.5 milyon TL'den fazla kazandı! Caulke'in 2 ayda Fenerbahçe'den kazandığı para şaşkınlık yarattı 12:23 1 dakika bile maça çıkmayıp 4.5 milyon TL'den fazla kazandı! Caulke'in 2 ayda Fenerbahçe'den kazandığı para şaşkınlık yarattı 100 bin liralık araca 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüs görenleri kendine hayran bırakıyor 12:07 100 bin liralık araca 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüs görenleri kendine hayran bırakıyor Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda 11:46 Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda
Annesinin vefat haberini alan sürücü, kaza yaptı 11:36 Annesinin vefat haberini alan sürücü, kaza yaptı Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler 11:17 Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler

Son Dakika Haberleri
13:29 2020 yılı asgari olarak en çok harcama yapan ülkeler arasında Türkiye, 7.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı
13:11 Son Dakika! Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, 84 yaşında yaşamını yitirdi
12:55 BioNTech'in kurucularından Dr. Özlem Türeci: 5 ila 11 yaş grubu çocuklar için aşı aynı, ancak daha az dozda olacak
12:47 Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi
12:44 Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı
12:29 7 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu! Yakalanan çete üyeleri uçaklarla İstanbul'a gönderildi
12:23 1 dakika bile maça çıkmayıp 4.5 milyon TL'den fazla kazandı! Caulke'in 2 ayda Fenerbahçe'den kazandığı para şaşkınlık yarattı
12:20 Kaçırılan genç kadın, yaşadıklarını canlı yayında anlattı! Taksiciyi suçladı: Sizin de parmağınız var
12:16 Tek celsede boşandılar! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'dan ortak açıklama: Çabaladık ama devam ettiremedik
12:01 Fenerbahçe'ye bela oldular! Rıza Çalımbay iddialı konuştu: Savunma yapmayacağız, gol arayacağız
2020 yılı asgari olarak en çok harcama yapan ülkeler arasında Türkiye 7.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı 2020 yılı asgari olarak en çok harcama yapan ülkeler arasında Türkiye 7.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı         
13:29
Son Dakika! Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, 84 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika! Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, 84 yaşında yaşamını yitirdi         
13:11
Tam olarak 9 milyon yıllık! Çankırı'da Fillerin atalarına ait uyluk kemiği ve diş bulundu Tam olarak 9 milyon yıllık! Çankırı'da Fillerin atalarına ait uyluk kemiği ve diş bulundu         
12:46
7 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu! Yakalanan çete üyeleri uçaklarla İstanbul'a gönderildi 7 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu! Yakalanan çete üyeleri uçaklarla İstanbul'a gönderildi         
12:30
Kaçırılan genç kadın, yaşadıklarını canlı yayında anlattı! Taksiciyi suçladı: Sizin de parmağınız var Kaçırılan genç kadın, yaşadıklarını canlı yayında anlattı! Taksiciyi suçladı: Sizin de parmağınız var         
12:20
2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra tek celsede boşandı 2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra tek celsede boşandı         
11:55
Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmayan üç futbolcuya sert kısıtlamalar geldi! Otoparkı bile kullanamayacaklar Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmayan üç futbolcuya sert kısıtlamalar geldi! Otoparkı bile kullanamayacaklar         
11:45
Yola ev alma hayali ile çıkmıştı! Genç adam dolandırıcıların kurbanı oldu Yola ev alma hayali ile çıkmıştı! Genç adam dolandırıcıların kurbanı oldu         
11:35
Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek         
11:08
Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü         
10:51
Tepki çeken gösteriye Valilik sessiz kalmadı! Çarşaflı kadının zincire vurulması hakkında soruşturma Tepki çeken gösteriye Valilik sessiz kalmadı! Çarşaflı kadının zincire vurulması hakkında soruşturma         
10:47
Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu         
10:27
Zeynep Alkan, bir anda yüzünde çıkan sivilcelerden bahsetti: Özgüvenim sıfır, dışarı çıkamıyorum Zeynep Alkan, bir anda yüzünde çıkan sivilcelerden bahsetti: Özgüvenim sıfır, dışarı çıkamıyorum         
09:55
Son Dakika! Terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sebebiyle Mardin Artuklu'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika! Terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sebebiyle Mardin Artuklu'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:18
Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi         
08:14
MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası         
18:49
"İlişki sırası bendeydi" tartışması kanlı bitti! Sevgilisi ve karısıyla aynı evde yaşayan adam cinayete kurban gitti         
18:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2021 13:44:32. #1.12#
SON DAKİKA: Eniştesi ve babasının öldürüldüğü saldırıdan kurtulan Enes: Beni de öldürecekti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement