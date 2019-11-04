Son Dakika Haberleri: Eniştesine kurşun yağdırdı, o anlar kameraya böyle yansıdı
Son Dakika 3. Sayfa Eniştesine kurşun yağdırdı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Eniştesine kurşun yağdırdı, o anlar kameraya böyle yansıdı

6 saat önce

Eniştesine kurşun yağdırdı, o anlar kameraya böyle yansıdıADIYAMAN - Adıyaman'da bir kişi sokak ortasında eniştesine 3 el ateş etti.

Eniştesine kurşun yağdırdı, o anlar kameraya böyle yansıdı

ADIYAMAN - Adıyaman'da bir kişi sokak ortasında eniştesine 3 el ateş etti. Kurşunlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Turgut Reis Mahallesi Hacı Mehmet İnan Cami arkasında bulunan 105. Sokakta meydana geldi. Z.F'nin eniştesi Abdullah Polat'ı kurşunlama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Sokakta ilerleyen Abdullah Polat'ın yanına gelen Z.F. isimli şahıs tabancasıyla ateş etmeye başladı. İlk olarak eniştesi Abdullah Polat'ın bacaklarına ateş eden şahıs, yere düşen eniştesine ateş etmeye devam etti.

Eniştesine 3 el ateş eden Z.F. daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralanan şahıs vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şahsın vücuduna 1 kurşunun bacağından isabet ettiği ve sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Olayı gerçekleştiren şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Eniştesine kurşun yağdırdı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Turgut reis Mahallesi, Abdullah Polat, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:42 Kaynak: İHA
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