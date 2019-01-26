Eniştesini Ablasına Hakaret Ettiği İçin Öldürmüş (2)
1 saat önce
TUTUKLANDIAblasının eşi İdris Ağca'yı öldüren Fatih Alıcıkurt, sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Ablasının eşi İdris Ağca'yı öldüren Fatih
Alıcıkurt, sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:35 Kaynak: DHA
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