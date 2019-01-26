Son Dakika Haberleri: Eniştesini Ablasına Hakaret Ettiği İçin Öldürmüş (2)

Eniştesini Ablasına Hakaret Ettiği İçin Öldürmüş (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIAblasının eşi İdris Ağca'yı öldüren Fatih Alıcıkurt, sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Eniştesini Ablasına Hakaret Ettiği İçin Öldürmüş (2), System.String[]
TUTUKLANDI

Ablasının eşi İdris Ağca'yı öldüren Fatih Alıcıkurt, sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:35 Kaynak: DHA

Fatih, Güncel
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