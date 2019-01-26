Eniştesini Bıçakla Öldüren Zanlı Tutuklandı
55 dakika önce
Kahramanmaraş'ta ablasından boşanmak isteyen eniştesini bıçakla öldüren katil zanlısı Fatih Alıcıkurt tutuklandı.
Kahramanmaraş
'ta ablasından boşanmak isteyen eniştesini bıçakla öldüren katil zanlısı Fatih
Alıcıkurt tutuklandı.
Dün akşam Dulkadiroğlu
ilçesi Şeyhadil Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen olayda, Fatih Alıcıkurt, ablasından boşanmak isteyen eniştesi İdris Ağca (28) ile bir yerde buluştu. Eniştesiyle tartışmaya başlayan Fatih Alıcıkurt, İdris Ağca'yı sırtından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan İdris Ağca tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Eniştesini öldüren ve suçunu itiraf eden Fatih Alıcıkurt çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Hayatını kaybeden İdris Ağca ise bugün toprağa verildi. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 07:28 Kaynak: İHA
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