Son Dakika Haberleri: Eniştesini bıçaklayan genç gözaltına alındı
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Eniştesini bıçaklayan genç gözaltına alındı

36 dakika önce

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde eniştesini bıçaklayan kişi gözaltına alındı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde eniştesini bıçaklayan kişi gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Korkut köyünde E.A. (40) ile kayınbiraderi A.G. (16) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda A.G. eniştesi E.A'yı bıçakla yaraladı.
Yaralı, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Şüpheli A.G, Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 07:23 Kaynak: AA
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