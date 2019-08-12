Eniştesini bıçaklayan genç gözaltına alındı
36 dakika önce
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde eniştesini bıçaklayan kişi gözaltına alındı.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde eniştesini bıçaklayan kişi gözaltına alındı. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 07:23 Kaynak: AA
İlçeye bağlı Korkut köyünde E.A. (40) ile kayınbiraderi A.G. (16) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda A.G. eniştesi E.A'yı bıçakla yaraladı.
Yaralı, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Şüpheli A.G, Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Türk-İş ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamuda zam görüşmelerinde anlaşma sağladı! Suriye'nin kuzeyinde halk, PKK/YPG'ye karşı ayaklandı! Gözaltılar var Güvenli Bölge kapsamında Türkiye'ye gelen ABD'li heyet, sınırda incelemede bulundu Demirtaş, HÜDAPAR'a taziye mesajı gönderdi