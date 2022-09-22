Eniştesini kaldırım taşıyla öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Eniştesini kaldırım taşıyla öldüren şüpheli tutuklandı

22.09.2022 16:42
Eniştesini kaldırım taşıyla öldüren şüpheli tutuklandı

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, eniştesi Murat Dadaş'ı başına kaldırım taşı ile vurarak öldüren Emre Görücü, tutuklandı.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, eniştesi Murat Dadaş'ı başına kaldırım taşı ile vurarak öldüren Emre Görücü, tutuklandı. Görücü'nün, ifadesinde, "Ablamla arası kötü olduğu için kavga ettik" dediği öğrenildi.

Olay, dün sabah Ufuktepe Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi. Emre Görücü ile eniştesi Murat Dadaş arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Görücü, yolda bulunan kaldırım taşı ile eniştesinin başına vurdu. Hastaneye kaldırılan Murat Dadaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Murat Dadaş'ın cenazesi, Pursaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Emre Görücü ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde, "Ablamla arası kötü olduğu için kavga ettik" diyen Görücü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eniştesini kaldırım taşıyla öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eniştesini kaldırım taşıyla öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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